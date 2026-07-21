Zaledwie 600 metrów od plaży. Atrakcyjne działki nad Bałtykiem na sprzedaż

RMF24

Miasto Kalisz (woj. zachodniopomorskie) ogłosiło sprzedaż dwóch atrakcyjnych nieruchomości inwestycyjnych w Rusinowie, położonych zaledwie 600 metrów od plaży Morza Bałtyckiego. Łączna cena wywoławcza terenów przekracza 21,6 mln zł, a przetargi odbędą się 23 września 2026 roku.

Samorząd Kalisza wystawił na sprzedaż dwie niezabudowane nieruchomości inwestycyjne w Rusinowie, w gminie Postomino – informuje portal kalisznaszemiasto.pl. To jedne z najatrakcyjniej położonych działek w regionie – odległość od plaży Morza Bałtyckiego wynosi zaledwie około 600 metrów, a w pobliżu znajduje się popularny wśród turystów Jarosławiec.

Szczegóły oferty i warunki przetargu

Przetargi na sprzedaż nieruchomości odbędą się 23 września 2026 roku w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza przy Głównym Rynku 20. Do nabycia są dwa grunty:

Pierwsza oferta obejmuje dwie działki o łącznej powierzchni 2,5960 ha. Cena wywoławcza to 12 792 000 zł brutto.

Druga nieruchomość to działka o powierzchni 1,7948 ha, z ceną wywoławczą 8 856 000 zł brutto.

Łącznie na sprzedaż przeznaczono niemal 4,4 hektara terenów inwestycyjnych, których wartość wywoławcza przekracza 21,6 mln zł.

Idealne miejsce pod inwestycje turystyczne

Nieruchomości położone są przy utwardzonej ulicy Wczasowej w Rusinowie. Tereny są w pełni uzbrojone – posiadają dostęp do sieci energetycznej oraz wodno-kanalizacyjnej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego większość powierzchni przeznaczona jest pod zabudowę turystyczną. Dopuszczona jest budowa obiektów pensjonatowych, domów wycieczkowych oraz kempingów.

Atrakcyjna lokalizacja i przeznaczenie gruntów sprawiają, że oferta skierowana jest głównie do inwestorów zainteresowanych rozwojem działalności turystycznej nad Bałtykiem.

Nadmorskie działki w Rusinowie znajdują się w zasobie Kalisza od lat 90. XX wieku. Samorząd przejął je w ramach komunalizacji mienia, z zamiarem rozwoju bazy turystyczno-wypoczynkowej dla mieszkańców Kalisza.