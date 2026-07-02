Do zdarzenia doszło w miejscowości Woliczno (Zachodniopomorskie). Kierowca samochodu osobowego, mieszkaniec powiatu drawskiego, z nieznanych dotąd powodów zjechał z jezdni i znalazł się w wodzie.
Kierowca z nieustalonych przyczyn zjechał z DK20 i wjechał do jeziora Czaple Duże. Nie przeżył wypadku. Lekarz stwierdził zgon mężczyzny, mieszkańca powiatu drawskiego – poinformowała oficer prasowa drawskiej policji asp. Karolina Żych.
Na miejscu cały czas trwają działania służb. Pojazd jest wyciągany z jeziora, a droga krajowa nr 20 między Węgorzynem a Drawskiem Pomorskim została całkowicie zablokowana.
Szczeciński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zaleca korzystanie z objazdu - od Węgorzyna drogą wojewódzką nr 151 do Łobza, następnie DW148 do Drawska Pomorskiego i analogicznie w przeciwnym kierunku.
Służby apelują do kierowców o zachowanie ostrożności i stosowanie się do wyznaczonych objazdów.
Przyczyny wypadku będą wyjaśniane przez policję.