RMF24

Do tragicznego zdarzenia doszło w czwartek po godzinie 10 w miejscowości Woliczno w powiecie drawskim na Pomorzu Zachodnim. Samochód osobowy z nieustalonych przyczyn zjechał z drogi krajowej nr 20 i wpadł do jeziora Czaple Duże. Kierowca pojazdu zginął na miejscu.

Do zdarzenia doszło w miejscowości Woliczno (Zachodniopomorskie). Kierowca samochodu osobowego, mieszkaniec powiatu drawskiego, z nieznanych dotąd powodów zjechał z jezdni i znalazł się w wodzie.

Kierowca z nieustalonych przyczyn zjechał z DK20 i wjechał do jeziora Czaple Duże. Nie przeżył wypadku. Lekarz stwierdził zgon mężczyzny, mieszkańca powiatu drawskiego – poinformowała oficer prasowa drawskiej policji asp. Karolina Żych.

Na miejscu cały czas trwają działania służb. Pojazd jest wyciągany z jeziora, a droga krajowa nr 20 między Węgorzynem a Drawskiem Pomorskim została całkowicie zablokowana.

Szczeciński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zaleca korzystanie z objazdu - od Węgorzyna drogą wojewódzką nr 151 do Łobza, następnie DW148 do Drawska Pomorskiego i analogicznie w przeciwnym kierunku.

Służby apelują do kierowców o zachowanie ostrożności i stosowanie się do wyznaczonych objazdów.

Przyczyny wypadku będą wyjaśniane przez policję.