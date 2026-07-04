RMF24

Strażacy 15 godzin walczyli z ogniem na terenie pałacu w Wietrznie niedaleko Koszalina. Pożar został już ugaszony. Mundurowi przyznają, że akcja była trudna.

Zgłoszenie o pożarze pałacu w Wietrznie w gminie Polanów strażacy z Koszalina dostali w piątek po godz. 9.30. Ewakuowanych zostało 49 osób. Nikt nie został poszkodowany.

W zabytkowym budynku działał Dom Miłosierdzia Bożego. Jego mieszkańcy są bezpieczni. Trafili do świetlicy wiejskiej w Chociminie.

Strażacy na miejscu pożaru w Wietrznie (fot. Piotr Kowala) / PAP

Akcja gaśnicza była trudna. Brało w niej udział 56 ratowników.

Dach głównej, środkowej części zabytkowego pałacu zapadł się do środka. Strażakom udało się uratować skrzydła budynku.

Główna część pałacu była przed remontem, nie była zamieszkana. Podopieczni Domu Miłosierdzia Bożego i zakonnicy mieszkali w odnowionych, bocznych obiektach kompleksu. Tam nie było ognia – wyjaśniał kapitan Kacper Wiśniewski z koszalińskiej straży pożarnej.

W piątkowe popołudnie informowano, że ogień się już nie rozprzestrzenia. Strażacy opuścili teren pałacu chwilę przed północą. Przez kilka godzin drony szukały zarzewi ognia.

Zespół pałacowo-folwarczny położony jest na obszarze blisko 10 ha. Główny budynek neobarokowego pałacu został wybudowany w 1920 r. na planie czworoboku z zewnętrznym dziedzińcem. Powierzchnia użytkowa pałacu to ponad 5 tys. m kw.

Pałac w Wietrznie (fot. Piotr Kowala) / PAP

Przyczyny pożaru będą wyjaśniane. Na miejscu już wczoraj pracował biegły z zakresu pożarnictwa.