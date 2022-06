Dobiegła końca przebudowa dawnej przeprawy kolejowej Siekierki - Neurüdnitz. To oznacza, że most przez Odrę będzie dostępny dla turystów. W sobotę strona niemiecka odda do użytku swoją część inwestycji.

Cała przeprawa będzie liczyć ok. 780 metrów. / Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego /

Potencjał tego miejsca jest ogromny - zachwycająca przyroda Doliny Dolnej Odry, połączenie transgranicznych regionów, nowoczesna infrastruktura rowerowa, efektowny początek Trasy Pojezierzy Zachodnich. Do tej pory turyści mogli korzystać z ponad 400 metrów ścieżki pieszo-rowerowej nad rozlewiskami Odry i z efektownej platformy widokowej podziwiać okolicę.

Taras w ubiegłym roku został doceniony przez organizatorów konkursu Property Design Awards 2022. Inwestycja znalazła się w TOP 5 kategorii "Przestrzeń Publiczna". Atrakcje te znajdują się po stronie polskiej i za ich przygotowanie odpowiadał Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego.

W najbliższą sobotę zaplanowano oddanie do użytku niemieckiej części inwestycji nad głównym korytem Odry. Odpowiadał za nią Urząd Barnim-Oderbruch. Dla turystów inwestycja będzie dostępna od południa. Cała przeprawa będzie liczyć ok. 780 metrów. Oznacza to, że w sezonie letnim można już planować transgraniczne wyprawy rowerowe. Natomiast oficjalne uroczystości związane z uruchomieniem mostu odbędą się we wrześniu. Planowane jest też wtedy odsłonięcie ławeczki upamiętniającej prof. Władysława Bartoszewskiego.

Projekt "Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki Neurüdnitz do ruchu turystycznego" został w 85 proc. dofinansowany z programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia /Polska 2014 - 2020, a także ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Gminy Cedynia. Wartość prac po polskiej stronie to ponad 11 mln zł.

Most w Siekierkach znajduje się on na terenie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. Żyje tu 180 gatunków ptaków. By nie zakłócać przyrodzie spokoju, należy zachować ciszę, zwierzęta domowe trzymać na smyczy, nie zostawiać śmieci.

Do Siekierek można dojechać pociągiem, samochodem lub rowerem. Podróżując koleją, należy wysiąść na stacji Godków. Przy stacji przebiega ścieżka rowerowa prowadząca na sam most. Jadąc autem, najlepiej zaparkować przy starej stacji kolejowej w Siekierkach. Ci, którzy planują dłuższą wyprawę na dwóch kółkach, wszelkie wskazówki znajdą w aplikacji Pomorze Zachodnie oraz na stronie https://rowery.wzp.pl/