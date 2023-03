50 pojemników z nieznaną, żrącą substancją zostało znalezionych w lesie w Zbrosławicach w Śląskiem. Zauważył je właściciel pobliskiej pasieki. Prowadzone teraz badania mają wykazać, co to za substancja.

Reporter RMF FM Marcin Buczek relacjonuje, że pojemniki ktoś porzucił kilkaset metrów od drogi, nawet nie próbował ich ukryć.

Śląskie: Pojemniki znalezione w lesie w Zbrosławicach autor: Marek Mróz /

Rocznie usuwanie śmieci z lasów w Śląskiem kosztuje około miliona złotych - szacuje Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach.

W całym kraju natomiast usuwanie odpadów i śmieci, które porzucane są w lasach, kosztuje około 20 milionów złotych.

Do lasu przywozi się wszystko: samochody, czasami zdarza się eternit, śmieci poremontowe, a raz było to 7 palet skór wołowych - wylicza Marek Mróz z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Ile takich miejsc jest w śląskich lasach, nie sposób powiedzieć.

Mróz zauważa pewną prawidłowość, im większa miejscowość, tym pewniej będzie to, że takie śmieci w pobliskim lesie się znajdzie.