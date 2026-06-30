RMF24

Najpierw uroczysta eskorta w towarzystwie policji i 30 motocyklistów, a potem czerwony dywan, prezenty i nowy etap życia. 12-letni Kuba z Koszalina po prawie 3 latach zakończył leczenie onkologiczne. Na oddziale onkologicznym dziś w Szczecinie uderzył w Dzwon Zwycięstwa, czyli symbol zakończenia leczenia nowotworowego.

Jakub Dudkiewicz z Koszalina, od 2023 r., będący pod opieką lekarzy z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 w Szczecinie, we wtorek przyjechał do kliniki onkologii białą limuzyną, w asyście policjantów i grupy motocyklistów, by symbolicznie zakończyć leczenie onkologiczne, uderzając w Dzwon Zwycięzcy na szpitalnym korytarzu.

Jesteś w remisji choroby nowotworowej – powiedział do Kuby prof. Jarosław Peregud-Pogorzelski, kierujący kliniką pediatrii, onkologii i immunologii dziecięcej USK nr 1 PUM w Szczecinie. Chcemy cię oglądać tylko na wizytach w poradniach i na placu zabaw – dodał.

Kuba, w asyście mamy, odczytał przesłanie umieszczone na tablicy przy Dzwonie Zwycięzcy: „Zadzwoń mocno w dzwon trzy razy i powiedz głośno: Leczenie zakończone. Ruszam w dalszą drogę”. Chłopiec przemaszerował po czerwonym dywanie, a później wśród złotych balonów i konfetti przyjmował życzenia. Oprawą całej uroczystości zajęli się Muszkieterowie Szpiku.

Mama Kuby mówiła w rozmowie z reporterką RMF FM Anną Pałamar, że dla chłopca trudna była rozłąka z rodzeństwem. Chłopiec wiele miesięcy spędzał w szpitalu. A kiedy był wypisywany do domu, zwykle musiał szybko wracać do kliniki.

Leczenie było bardzo długie, komplikacje po chemioterapii, komplikacje po usunięciu guza mózgu – mówiła mama Kuby. Dodawała jednak, że w trudnym czasie kluczowe było wsparcie, jakie rodzina otrzymała od lekarzy, rodziny I Muszkieterów Szpiku.

Chłopiec ma już konkretne plany na najbliższy czas.

Teraz szkoła, potem lot do Paryża, do Disneylandu. Muszę dowieźć w następnym roku kolejny czerwony pasek. Mam już dwa – zaznaczył Kuba.

Wyjątkowa historia chłopca

Prof. Peregud-Pogorzelski podkreślił, że Kubą zajmował się duży zespół lekarzy i pielęgniarek. Operację usunięcia nowotworu przeprowadził szczecińskich neurochirurg prof. Leszek Sagan. Potem Kuba został przekazany do nas na leczenie systemowe, które polegało na chemioterapii – wyjaśnił Peregud-Pogorzelski.

Zaznaczył, że leczenie chłopca zakończyło się w maju 2025 r., ale dopiero rok później medycy mogli stwierdzić, że dwunastolatek jest wyleczony. Mamy nadzieję, że ta remisja będzie remisją trwałą. Pięć lat jest dla nas okresem ważnym, ażeby nie było nawrotu – podkreślił.

Dwunastolatek będzie pod opieką poradni onkologicznej USK nr 1 w Szczecinie. Regularnie musi mieć wykonywany m.in. rezonans głowy.

Dyrektor Jarosz podkreślił, że uroczystość dla Kuby zorganizowano dlatego, że jego historia jest wyjątkowa, leczenie bardzo długie. Jest pierwszym w tym roku, który uderzył w Dzwon Zwycięzcy. Chcemy dodać otuchy wszystkim pacjentom. Pokazać, że koniec leczenia jest fajny, tortowy, prezentowy – powiedział Jarosz. Za każdym uderzeniem w Dzwon Zwycięzcy stoją setki dni leczenia, tysiące decyzji medycznych i ogromna determinacja dziecka, jego rodziny oraz całego zespołu. Dla nas to jeden z najpiękniejszych momentów w pracy – przyznał dyrektor.

Rzeczniczka USK nr 1 w Szczecinie Magdalena Knop, przedstawiając historię leczenia Jakuba, podkreśliła, że diagnozę (rdzeniak zarodkowy móżdżku - medulloblastoma WHO G4 – to jeden z najbardziej agresywnych nowotworów ośrodkowego układu nerwowego) poprzedziły „pozornie niewinne” objawy: sporadyczne bóle głowy, wymioty, problemy z równowagą. Później pojawiły się zaburzenia widzenia.

Gdy we wrześniu 2023 r. wykonano tomografię komputerową, w mózgu dziewięcioletniego chłopca znajdował się guz wielkości grejpfruta. Kilkanaście minut później Kuba był już transportowany na operację ratującą życie– wyjaśniła Knop.

Po operacji Kuba poruszał się na wózku. Po chemioterapii i radioterapii był skrajnie wyczerpany. Ale teraz badania nie wykazują wznowy choroby.

W Polsce rocznie diagnozuje się ok. 1100 nowych przypadków nowotworów złośliwych u dzieci. Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej w 2025 r. przedstawiło analizę danych z lat 1996-2020, z której wynika, że przez 25 lat było 26 863 rozpoznań nowotworów (w gr. wiekowej 0-17), z czego 21 904 dotyczyło dzieci do 14 lat. Najczęstsze rozpoznania to białaczki (27,5 proc.), guzy ośrodkowego układu nerwowego (19,9 proc.) i chłoniaki (13,75 proc.). Choroby częściej dotyczyły chłopców.

Tradycja, która daje nadzieję

Dzwon Zwycięzcy ufundowali dla szczecińskiego szpitala Muszkieterowie Szpiku. Na tablicy zwycięzców są podpisy kilkudziesięciu wyleczonych maluchów.

Dzwon Zwycięzcy, dający nadzieję chorym na nowotwory, to tradycja, którą zapoczątkował w 1996 r. admirał Irve Charles LeMoyne, oficer Navy SEALs, który sam zmagał się z chorobą. Po zakończeniu radioterapii podarował szpitalowi w Houston (Teksas, USA) mosiężny dzwon okrętowy. Dla marynarzy dźwięk oznacza koniec wachty lub pomyślne wykonanie zadania, w onkologii – zwycięstwo nad chorobą.