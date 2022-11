​Podwyżki opłat za wywóz śmieci czekają w przyszłym roku mieszkańców Szczecina. Miejscowi radni przegłosowali dziś wzrost stawek. Podwyżki mają zmniejszyć deficyt w budżecie.

Drożej będzie nawet o blisko 20 złotych miesięcznie. Rosną opłaty dla tych, którzy rozliczają się względem zużycia wody, jak i płacących za objętość wywożonych śmieci. Każdy metr sześcienny będzie oznaczał 10,30 zł na rachunku za wywóz odpadów. Będzie więc droższy o złotówkę.

Gospodarstwa domowe, które zużywają mniej niż 6 metrów sześciennych wody, zapłacą po zmianach o 10 zł więcej, czyli 115 zł miesięcznie. Każdorazowe wywiezienie pojemnika na odpady także będzie o przeciętnie kilka złotych droższe. Cena będzie nadal uzależniona od pojemności pojemnika. Dwa razy tyle zapłacą natomiast ci, którzy nie segregują odpadów.

Podwyżki to konsekwencja rosnących kosztów. Po ich wprowadzeniu do miejskiego budżetu wpłynie ok. 150 mln złotych i ma zniknąć deficyt w budżecie na gospodarkę odpadami. Zmiany wejdą w życie od stycznia.

To nie jedyne zmiany. Więcej zapłacą wkrótce też ci, którym miejskie służby odholują źle zaparkowany pojazd.

O kilkanaście procent podrożeje zarówno opłata za holowanie auta, jak i doba pojazdu na parkingu straży miejskiej.

Radni podnieśli też stawki za usunięcie źle zacumowanych statków. Jeśli ktoś się teraz zastanawia - czy lepiej stanąć na zakazie autem osobowym, czy 30-metrowym jachtem odpowiadamy: to drugie w Szczecinie jest 3 razy tańsze.