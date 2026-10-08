Śmiertelny rajd na S10. Są zarzuty dla kierowcy i pasażera BMW

Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że BMW mogło jechać z prędkością nawet 270km/h. Pasażer pojazdu nagrywał całe zdarzenia i nakłaniał kierowcę do szybszej jazdy - takie informacje przekazała prokurator Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie.
Mężczyźni odmówili składania wyjaśnień. Wiadomo, że kierowca w momencie wypadku był trzeźwy, ale pasażer był pod wpływem alkoholu.
W piątek prokuratur podejmie decyzję o tymczasowym areszcie.
Sprawcom grozi do 20 lat więzienia.
70-latek zginął na miejscu
Toyotą podróżowało starsze małżeństwo pochodzące z powiatu drawskiego. W wyniku zderzenia 70-letni kierowca wypadł przez przednią szybę samochodu i zginął na miejscu.
Jego żona doznała licznych obrażeń i została przewieziona do szpitala.