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Śmiertelny rajd na S10. Są zarzuty dla kierowcy i pasażera BMW

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 8 października (17:39)

Są zarzuty dla dwóch mężczyzn podejrzewanych o spowodowanie wypadku na trasie S10 w Zachodniopomorskiem. We wtorkowy wieczór na obwodnicy Stargardu BMW staranowało Toyotę. Na miejscu zginął 70-letni mężczyzna.

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Śmiertelny rajd na S10. Są zarzuty dla kierowcy i pasażera BMW
Zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock

Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że BMW mogło jechać z prędkością nawet 270km/h. Pasażer pojazdu nagrywał całe zdarzenia i nakłaniał kierowcę do szybszej jazdy  - takie informacje przekazała prokurator Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie. 

Mężczyźni odmówili składania wyjaśnień. Wiadomo, że kierowca w momencie wypadku był trzeźwy, ale pasażer był pod wpływem alkoholu.

W piątek prokuratur podejmie decyzję o tymczasowym areszcie.

 Sprawcom grozi do 20 lat więzienia. 

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70-latek zginął na miejscu

Toyotą podróżowało starsze małżeństwo pochodzące z powiatu drawskiego. W wyniku zderzenia 70-letni kierowca wypadł przez przednią szybę samochodu i zginął na miejscu. 

Jego żona doznała licznych obrażeń i została przewieziona do szpitala. 


Źródło: RMF FM
Tagi: wypadek zarzuty rajd

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