Śmiertelny rajd na S10. Są zarzuty dla kierowcy i pasażera BMW

RMF24

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Są zarzuty dla dwóch mężczyzn podejrzewanych o spowodowanie wypadku na trasie S10 w Zachodniopomorskiem. We wtorkowy wieczór na obwodnicy Stargardu BMW staranowało Toyotę. Na miejscu zginął 70-letni mężczyzna.

Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że BMW mogło jechać z prędkością nawet 270km/h. Pasażer pojazdu nagrywał całe zdarzenia i nakłaniał kierowcę do szybszej jazdy - takie informacje przekazała prokurator Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie.

Mężczyźni odmówili składania wyjaśnień. Wiadomo, że kierowca w momencie wypadku był trzeźwy, ale pasażer był pod wpływem alkoholu.

W piątek prokuratur podejmie decyzję o tymczasowym areszcie.

Sprawcom grozi do 20 lat więzienia.





70-latek zginął na miejscu

Toyotą podróżowało starsze małżeństwo pochodzące z powiatu drawskiego. W wyniku zderzenia 70-letni kierowca wypadł przez przednią szybę samochodu i zginął na miejscu.

Jego żona doznała licznych obrażeń i została przewieziona do szpitala.