Oflagowane w barwach narodowych i barwach związków zawodowych ciągniki dotarły ok. 13:00 w okolice bramy Stoczni Szczecińskiej - to czoło kolumny, a na ulicy Jana z Kolna ciągnie się długi sznur traktorów. Tu przed bramą stoczni planowane jest złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą poległych stoczniowców, krótkie wystąpienie, a następnie ta cała kawalkada ruszy przed urząd wojewódzki, gdzie rolnicy mają rozbić miasteczko protestacyjne i czekać w nim na rozmowy z premierem Mateuszem Morawieckim.

W miasteczku zostanie tylko część protestujących. Będzie tam koksownik, kuchnia polowa. Rolnicy zapraszają mieszkańców Szczecina. Zapowiadają, że będą rozdawać polskie warzywa od polskiego rolnika. Mamy przygotowane ziemniaczki - usłyszała reporterka RMF FM.

Postulaty protestujących rolników

Na początku grudnia 2022 roku rolnicy złożyli w Ministerstwie Rolnictwa 10 swoich postulatów. Domagali się m.in. zastopowania unijnego "Zielonego ładu", ustanowienie Funduszu Gwarancyjnego dla poszkodowanych rolników, wprowadzenia kaucji na importowane ze wschodu płody rolne i lepszego nadzoru nad tym, co trafia do Polski. Chcieli też pomocy przy uzyskiwaniu i spłacaniu kredytów na prowadzenie działalności rolnej oraz wprowadzenia "tarczy antykryzysowej" dla rolnictwa. Miałaby ona obejmować obniżkę cen energii i nową kategorię paliwa rolniczego, tańszego paliwa do maszyn rolnych.

Jak opowiadają protestujących, mimo rozmów z ministrem, nic z tej listy nie udało się zrealizować.