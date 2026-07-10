Polski zawodnik piłki ręcznej miał zostać pobity. Policja zaprzecza

RMF24

Polski Związek Piłki Ręcznej poinformował, że reprezentant Polski juniorów w tej dyscyplinie został pobity minionej nocy w Międzyzdrojach (woj. zachodniopomorskie). Jak jednak ustaliła reporterka RMF FM Anna Pałamar, policja zaprzecza tym doniesieniom.

„Związek Piłki Ręcznej w Polsce w głębokim szoku i z wielkim smutkiem przyjął przekazaną przez rodzinę zawodnika informację o dotkliwym pobiciu reprezentanta Polski juniorów Aleksandra Sławińskiego” – czytamy w komunikacie.

Jak poinformował Związek, do zdarzenia doszło w nocy z 9 lipca na 10 lipca w Międzyzdrojach, gdzie młody zawodnik przebywał z rodziną. Sławiński miał się tam przygotowywać do zbliżających się Mistrzostw Europy Mężczyzn do lat 18.

„Konsekwencje ataku wykluczają możliwość udziału zawodnika w startującym 15 lipca zgrupowaniu kadry narodowej oraz niweczą marzenia o udziale w turnieju zaplanowanym na przełomie miesiąca. Jak przekazuje rodzina zawodnika, w wyniku ataku Aleksander trafił w piątek 10 lipca do szpitala” – zaznacza Związek.

Jak dodano, stan zawodnika jest poważny, ale stabilny i jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo.

Policja nie potwierdza doniesień

Policjanci wykluczają udział osób trzecich w tym zdarzeniu - takie informacje przekazała naszej reporterce aspirant Izabela Kik z komisariatu w Kamieniu Pomorskim.

Funkcjonariusze przesłuchali już świadków i zabezpieczyli materiał dowodowy. Wynika z niego, że chłopak upadł.

Sprawa będzie badana dalej pod kątem nieszczęśliwego wypadku.