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Polski zawodnik piłki ręcznej miał zostać pobity. Policja zaprzecza

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 10 lipca (21:02)

Polski Związek Piłki Ręcznej poinformował, że reprezentant Polski juniorów w tej dyscyplinie został pobity minionej nocy w Międzyzdrojach (woj. zachodniopomorskie). Jak jednak ustaliła reporterka RMF FM Anna Pałamar, policja zaprzecza tym doniesieniom.

Polski zawodnik piłki ręcznej miał zostać pobity. Policja zaprzecza
Zawodnik Polski w piłce ręcznej miał zostać pobity (zdj. ilustracyjne) /Shutterstock

„Związek Piłki Ręcznej w Polsce w głębokim szoku i z wielkim smutkiem przyjął przekazaną przez rodzinę zawodnika informację o dotkliwym pobiciu reprezentanta Polski juniorów Aleksandra Sławińskiego” – czytamy w komunikacie.

Jak poinformował Związek, do zdarzenia doszło w nocy z 9 lipca na 10 lipca w Międzyzdrojach, gdzie młody zawodnik przebywał z rodziną. Sławiński miał się tam przygotowywać do zbliżających się Mistrzostw Europy Mężczyzn do lat 18. 

„Konsekwencje ataku wykluczają możliwość udziału zawodnika w startującym 15 lipca zgrupowaniu kadry narodowej oraz niweczą marzenia o udziale w turnieju zaplanowanym na przełomie miesiąca. Jak przekazuje rodzina zawodnika, w wyniku ataku Aleksander trafił w piątek 10 lipca do szpitala” – zaznacza Związek. 

Jak dodano, stan zawodnika jest poważny, ale stabilny i jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo. 

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Policja nie potwierdza doniesień 

Policjanci wykluczają udział osób trzecich w tym zdarzeniu - takie informacje przekazała naszej reporterce aspirant Izabela Kik z komisariatu w Kamieniu Pomorskim. 

Funkcjonariusze przesłuchali już świadków i zabezpieczyli materiał dowodowy. Wynika z niego, że chłopak upadł. 

Sprawa będzie badana dalej pod kątem nieszczęśliwego wypadku.

Źródło: RMF FM
Tagi: Piłka Ręczna

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