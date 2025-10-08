Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza oraz sekretarz generalny Łukasz Wachowski zostali powołani do stałych komisji FIFA na kadencję 2025-2029. Decyzję podjęła Rada FIFA podczas posiedzenia 2 października. Obaj działacze będą reprezentować Polskę w kluczowych gremiach światowej federacji piłkarskiej.

Kulesza i Wachowski w międzynarodowych komisjach / Wojciech Olkuśnik / East News

W środę krajowa federacja piłkarska oficjalnie poinformowała, że Cezary Kulesza i Łukasz Wachowski zostali wybrani do stałych komisji FIFA na najbliższe cztery lata. To ogromne wyróżnienie zarówno dla nich osobiście, jak i dla całego polskiego środowiska piłkarskiego. Kulesza obejmie funkcję członka komisji olimpijskiej ds. piłki nożnej, natomiast Wachowski zasiądzie w komisji ds. związków członkowskich.

Decyzja o powołaniu Polaków zapadła 2 października podczas posiedzenia Rady FIFA. To właśnie to gremium odpowiada za wyznaczanie kierunków rozwoju światowej piłki nożnej oraz powoływanie ekspertów do najważniejszych komisji.

Kulesza w komisji olimpijskiej FIFA

Cezary Kulesza, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, będzie reprezentował Polskę w komisji olimpijskiej ds. piłki nożnej (The Olympic Football Committee) na lata 2025-2029. To jedna z najbardziej prestiżowych komisji FIFA, która odpowiada za organizację i rozwój rozgrywek piłkarskich podczas igrzysk olimpijskich oraz współpracę z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim.

Obecność Kuleszy w tym gronie to nie tylko dowód uznania dla jego dotychczasowej działalności, ale także szansa na realny wpływ na kształtowanie przyszłości piłki nożnej na arenie międzynarodowej. Przypomnijmy, że prezes PZPN od 2023 roku pełni również funkcję wiceprzewodniczącego komisji narodowych federacji UEFA, co dodatkowo podkreśla jego pozycję w europejskich i światowych strukturach piłkarskich.

Wachowski w komisji ds. związków członkowskich

Łukasz Wachowski, sekretarz generalny PZPN, został powołany do komisji ds. związków członkowskich FIFA (Associations Committee). Komisja ta zajmuje się współpracą z narodowymi federacjami piłkarskimi na całym świecie, wspieraniem ich rozwoju oraz wdrażaniem globalnych standardów zarządzania piłką nożną.

Wachowski już wcześniej zdobył doświadczenie w pracy międzynarodowej - od 2023 roku jest członkiem komisji rozgrywek drużyn narodowych UEFA. Teraz będzie miał okazję wykorzystać swoją wiedzę i kompetencje w jeszcze szerszym, światowym wymiarze.

Wzrost znaczenia Polski w światowej piłce

Powołanie dwóch czołowych polskich działaczy do stałych komisji FIFA to wyraźny sygnał, że Polska zyskuje coraz większe znaczenie w strukturach międzynarodowych. To także szansa na lepszą reprezentację interesów polskiej piłki nożnej na globalnej arenie oraz możliwość aktywnego uczestnictwa w podejmowaniu kluczowych decyzji dotyczących rozwoju tej dyscypliny.

Obecność Polaków w komisjach FIFA może przełożyć się na większe możliwości dla polskich klubów, zawodników i trenerów, a także na wzmocnienie pozycji Polski jako ważnego gracza w światowej piłce nożnej.

Kulesza i Wachowski będą pełnić swoje funkcje w komisjach FIFA przez cztery lata, do 2029 roku. W tym czasie będą mieli realny wpływ na kształtowanie polityki światowej federacji piłkarskiej, a także na rozwój piłki nożnej w Polsce i na świecie.

To wyjątkowa szansa, by polska piłka nożna była jeszcze bardziej widoczna i doceniana na arenie międzynarodowej. Eksperci podkreślają, że takie nominacje mogą otworzyć drzwi do kolejnych sukcesów organizacyjnych i sportowych.