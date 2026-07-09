Nocna podróż po leki? Stargard bez apteki całodobowej

RMF24

Mieszkańcy Stargardu mierzą się od początku lipca z uciążliwym problemem. W mieście nie ma apteki, która byłaby czynna w godzinach nocnych. By taką znaleźć, trzeba jechać aż do Szczecina.

Jak informuje portal e-stargard, do tej pory pomoc w godzinach nocnych oferowała apteka przy ul. Piłsudskiego w Stargardzie. Z początkiem lipca skróciła jednak swoje godziny pracy i przyjmuje klientów do godz. 23.

Informujemy, że uległy zmianie godziny pracy apteki realizującej dyżur apteczny. Od dnia 01 lipca 2026 roku do 31.12.2026 roku APTEKA CENTRUM ZDROWIA przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 90 w Stargardzie będzie realizowała dyżury we wskazanych godzinach: - Dyżur w porze nocnej realizowany będzie w godzinach 21.00 – 23.00.

- Dyżur w dzień wolny od pracy (w tym w niedziele i święta) realizowany będzie w godzinach 10.00 – 14.00.

- czytamy na stronie internetowej powiatu stargardzkiego.

Działającą całodobowo aptekę można znaleźć w Szczecinie. Dla mieszkańców Stargardu i okolic oznacza to jednak w sytuacji awaryjnej konieczność podróży trwającej minimum 30-40 minut w jedną stronę.