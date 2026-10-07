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Niewybuchy w Świnoujściu. Nurkowie-minerzy skończyli przed czasem

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 7 października (19:53)

Przed czasem zakończyła się operacja neutralizacji min lotniczych z II wojny światowej. Od poniedziałku w Świnoujściu nurkowie-minerzy usuwali niewybuchy, które kolidowały z planami budowy terminalu kontenerowego. Specjalistom podziękował minister obrony narodowej.

Niewybuchy w Świnoujściu. Nurkowie-minerzy skończyli przed czasem
Nurkowie-minerzy w trakcie operacji w Świnoujściu (fot. X/Władysław Kosiniak-Kamysz) /-

W błyskawicznym zakończeniu akcji pomogły dobra pogoda i współpraca ze strony mieszkańców i turystów. Podczas działań obowiązywał bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. 

Gdyby ktoś wszedł w tym czasie do Bałtyku służby musiałyby przerwać pracę. Ładunki były neutralizowane metodą deflagracji, która pozwala na wypalenie części trotylu pod wodą, bez detonacji

Z lądu - jak relacjonowała reporterka RMF FM Anna Pałamar - spacerowicze mogli zaobserwować więc jedynie statki. Nie było widowiskowych słupów wody. Łącznie zneutralizowano pięć morskich min o sumarycznym ładunku wybuchowym wynoszącym aż 2,5 tony.

„Była to skomplikowana operacja, bo każda z nich zawierała setki kilogramów materiału wybuchowego. Obiekty odnaleziono na terenie budowy portu kontenerowego w Świnoujściu. Mimo upływu ponad 80 lat wciąż stanowiły zagrożenie” - napisał na X szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

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Źródło: RMF24
Tagi: Świnoujście miny
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