Niewybuchy w Świnoujściu. Nurkowie-minerzy skończyli przed czasem

RMF24

Przed czasem zakończyła się operacja neutralizacji min lotniczych z II wojny światowej. Od poniedziałku w Świnoujściu nurkowie-minerzy usuwali niewybuchy, które kolidowały z planami budowy terminalu kontenerowego. Specjalistom podziękował minister obrony narodowej.

W błyskawicznym zakończeniu akcji pomogły dobra pogoda i współpraca ze strony mieszkańców i turystów. Podczas działań obowiązywał bezwzględny zakaz wchodzenia do wody.

Gdyby ktoś wszedł w tym czasie do Bałtyku służby musiałyby przerwać pracę. Ładunki były neutralizowane metodą deflagracji, która pozwala na wypalenie części trotylu pod wodą, bez detonacji.

Z lądu - jak relacjonowała reporterka RMF FM Anna Pałamar - spacerowicze mogli zaobserwować więc jedynie statki. Nie było widowiskowych słupów wody. Łącznie zneutralizowano pięć morskich min o sumarycznym ładunku wybuchowym wynoszącym aż 2,5 tony.

„Była to skomplikowana operacja, bo każda z nich zawierała setki kilogramów materiału wybuchowego. Obiekty odnaleziono na terenie budowy portu kontenerowego w Świnoujściu. Mimo upływu ponad 80 lat wciąż stanowiły zagrożenie” - napisał na X szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.



