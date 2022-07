Z niezwykłym apelem do swoich gości zwróciło się Fort Gerhard - Muzeum Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. Placówka poprosiła, by goście nie uprawiali seksu wśród muzealnych eksponatów. Szczególnie, że teraz w muzeum jest nowoczesny monitoring, który rejestruje takie chwile miłosnych uniesień.

Fort Gerharda / Marcin Bielecki / PAP

"Uprzejmie uprasza się naszych Gości... jak to napisać... no prosimy ars amandi nie w muzeum! Muzeum od pewnego czasu wyposażone jest w kamery! A te gdyby mówiły...." - czytamy we wpisie Fort Gerhard - Muzeum Obrony Wybrzeża w Świnoujściu na Facebooku.

Placówka przyznaje, że rozumie, iż "wyjątkowe eksponaty, ba mundurowa obsługa potrafią przyprawić o dreszcze, ekscytację i podniecenie!". Zaznacza jednak, że muzeum to nie miejsce na oddawanie się sztuce kochania.

"Zakochani Goście prosimy o zrozumienie - większość eksponatów w naszym muzeum to przedmioty "urodzone" wiele lat temu i obyte w całkowicie innych normach obyczajowych. Konserwatywne, ba wręcz ortodoksyjne i wstrzemięźliwe" - zaznaczono we wpisie.

Autorzy posta przypominają też, że muzealny monitoring został wyposażony niedawno w dobrej jakości kamery i rejestrator. "Zapisy przed skasowaniem są przeglądane, a przecież nie wszyscy zarejestrowani kamerami chcą, by ich miłosne uniesienia oglądały osoby postronne" - zaznaczono.

Fort Gerharda w Świnoujściu jest siedzibą Muzeum Obrony Wybrzeża i najlepiej zachowanym pruskim fortem nadbrzeżnym z XIX wieku w Europie.