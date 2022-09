​Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie przyłącza się do 11. edycji ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie. Tegoroczną lekturą są "Ballady i romanse" Adama Mickiewicza. Na dziedzińcu wystąpią szczecińscy aktorzy, którym towarzyszyć będą artyści z muzyką przygotowaną specjalnie na tę okazję.

Szczecińscy aktorzy Ewa Sobczak i Przemysław Walich odczytają "Ballady i romanse" Mickiewicza. / Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie /

Już w najbliższą sobotę szczecińscy aktorzy Ewa Sobczak i Przemysław Walich odczytają "Ballady i romanse" Mickiewicza na małej scenie Dziedzińca Menniczego. Część z utworów zostanie zaprezentowana w formie śpiewanej do muzyki Carla Loewego.

Piosenki wykona Lucyna Boguszewska (sopran) przy akompaniamencie Michała Landowskiego (fortepian). Loewe skomponował muzykę do wielu utworów Mickiewicza, w tym do większości ballad wybranych do tegorocznego Narodowego Czytania.

Po części artystycznej publiczność będzie mogła otrzymać na pamiątkę odcisk pieczęci Narodowego Czytania 2022.

"Ballady i romanse" Adama Mickiewicza wydane zostały w 1822 roku. Tomik ballad dzisiaj uznany za klasykę literatury, 200 lat temu był przewrotem w myśleniu i w oświeceniowym postrzeganiu świata. Rok 2022 został uchwalony Rokiem Romantyzmu Polskiego.

Wstęp jest wolny. "Narodowe czytanie" na szczecińskim Zamku startuje w sobotę 3. września w południe.