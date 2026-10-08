Leśna sensacja pod Tychowem: Biała wiewiórka szykuje się do zimy

Jesień to dla wiewiórek czas intensywnych przygotowań do zimy. Biała piękność spod Tychowa również nie próżnuje – z niezwykłą zwinnością przeskakuje z gałęzi na gałąź, zbierając orzechy i żołędzie. Każdy zdobyty przysmak trafia do leśnej spiżarni, gdzie poczeka na mroźne dni.
Rzadkość w polskich lasach
Białe wiewiórki to prawdziwa rzadkość. Ich nietypowe umaszczenie jest wynikiem leucyzmu – genetycznej mutacji, która sprawia, że sierść zwierzęcia jest pozbawiona pigmentu.
Takie okazy są nie tylko piękne, ale i wyjątkowo narażone na niebezpieczeństwa – ich jasne futerko łatwiej dostrzec drapieżnikom.
Podziwiajcie ją z daleka!
Niezwykła wiewiórka stała się już lokalną atrakcją. Mieszkańcy i turyści chętnie wypatrują jej podczas spacerów, a zdjęcia białej piękności pojawiły się w mediach społecznościowych.
Leśnicy z Tychowa apelują jednak do wszystkich, którzy spotkają białą wiewiórkę: podziwiajcie ją z daleka, nie próbujcie jej dokarmiać ani płoszyć. To dzikie zwierzę, które najlepiej czuje się w swoim naturalnym środowisku. Pozwólmy jej spokojnie przygotować się do zimy i cieszmy się tym niezwykłym widokiem, który zafundowała nam natura.