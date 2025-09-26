iPhone 17 to kolejna generacja flagowego smartfona Apple, która – według zapowiedzi i przecieków – przynosi szereg ulepszeń w zakresie designu, wydajności oraz funkcji fotograficznych. Nowa seria obejmuje kilka wariantów: od podstawowego iPhone’a 17, przez większego 17 Plus, aż po topowe modele Pro i Pro Max (lub Ultra). Użytkownicy mogą spodziewać się jeszcze cieńszej obudowy, wydajniejszego procesora, dłuższej pracy na baterii i większego wykorzystania sztucznej inteligencji.

/ Materiały prasowe

W tym artykule podsumowujemy wszystkie najważniejsze informacje o iPhonie 17: jakie modele trafią na rynek, jakie funkcje oferują, czym różnią się od poprzedniej serii i czy warto wymienić swojego iPhone’a 16. To zbiór rzetelnych faktów i sprawdzonych przecieków - bez przesadnych emocji, ale z konkretną odpowiedzią na pytanie: czy iPhone 17 to smartfon, na który warto czekać?

Modele iPhone 17 - czego się spodziewać?

Apple najprawdopodobniej wprowadzi na rynek cztery wersje iPhone’a 17:

iPhone 17 - standardowy model z ekranem 6,1",

- standardowy model z ekranem 6,1", iPhone 17 Plus - większy ekran 6,7",

- większy ekran 6,7", iPhone 17 Pro - wersja premium z lepszym aparatem i ekranem ProMotion,

- wersja premium z lepszym aparatem i ekranem ProMotion, iPhone 17 Pro Max / Ultra - topowy model z zaawansowanymi funkcjami fotograficznymi i najlepszą specyfikacją.

W przeciekach pojawiają się też wzmianki o tym, że Apple planuje zastosować cieńszą i lżejszą konstrukcję we wszystkich modelach, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej odporności na upadki i zarysowania. Ramki mają być jeszcze cieńsze niż w iPhonie 16, co pozwoli uzyskać większy ekran przy tej samej wielkości urządzenia.

Nowości technologiczne i funkcje iOS 19 w iPhonie 17

iPhone 17 zadebiutuje z systemem iOS 19, który wprowadza rozbudowane funkcje oparte na sztucznej inteligencji. Nowy system lepiej analizuje dane użytkownika, uczy się jego nawyków i pozwala na automatyzację wielu działań - np. dostosowanie powiadomień, trybu skupienia czy działania aplikacji w zależności od kontekstu (czas, miejsce, aktywność).

Dodatkowo, iOS 19 ma zawierać:

Ulepszoną aplikację Zdjęcia z automatycznym sortowaniem i retuszem,

z automatycznym sortowaniem i retuszem, Nowy ekran blokady z jeszcze większą możliwością personalizacji,

z jeszcze większą możliwością personalizacji, Większą prywatność danych lokalnych i sieciowych ,

, Integrację z nowym systemem wiadomości satelitarnych, co może trafić do modeli Pro i Pro Max.

Ulepszony ma być również tryb StandBy, FaceTime oraz interakcje z AirPodsami i Apple Watch.

iPhone 17 vs iPhone 16 - co się zmieniło?

Na pierwszy rzut oka iPhone 17 może przypominać swojego poprzednika, ale różnice są zauważalne, zwłaszcza w modelach Pro. Nowy procesor A19 Bionic wykonany w litografii 2 nm zapewnia wyższą wydajność przy mniejszym zużyciu energii. W codziennym użytkowaniu oznacza to płynniejsze działanie systemu, lepsze zarządzanie baterią oraz szybsze przetwarzanie grafiki i danych AI.

Wersje Pro i Pro Max mają także zyskać nowy typ matrycy aparatu głównego z większym sensorem i nowym teleobiektywem peryskopowym, co przełoży się na lepsze zdjęcia nocne i wyższą jakość zoomu optycznego. Kolejną różnicą ma być mniejszy notch lub jego całkowite zastąpienie ukrytym pod ekranem Face ID, przynajmniej w topowym modelu Ultra.

W porównaniu do iPhone’a 16, nowy model ma także bardziej energooszczędny wyświetlacz OLED oraz lepsze chłodzenie, co poprawia komfort podczas grania czy nagrywania wideo w 4K.

Przewidywana specyfikacja i ceny iPhone’a 17

Choć Apple jeszcze nie potwierdził oficjalnie specyfikacji, przecieki wskazują na następujące dane techniczne:

Procesor: A19 Bionic (2 nm, 6-rdzeniowy CPU, 6-rdzeniowy GPU)

RAM: 8 GB w wersjach standardowych, 12 GB w Pro i Pro Max

Ekran: OLED Super Retina XDR, ProMotion 120 Hz w wersjach Pro

Aparaty: 48 MP główny, 12 MP ultraszerokokątny, 12 MP tele (Pro/Ultra)

Pamięć: od 128 GB do 2 TB

Bateria: od 3300 mAh do 4500 mAh w zależności od modelu

Ładowanie: USB-C z szybkim ładowaniem i ładowaniem MagSafe

Ceny startowe mają pozostać na podobnym poziomie co w poprzedniej generacji - od około 5199 zł za model podstawowy iPhone 17, do nawet 8999 zł za wersję Pro Max lub Ultra.

iPhone 17 - już od września w sprzedaży

Apple tradycyjnie zaprezentowało nowego iPhone’a 17 we wrześniu, jak co roku podczas swojej konferencji. Do sprzedaży urządzenia trafiły w ciągu 7-10 dni od prezentacji.

Warto śledzić oficjalne informacje i sprawdzone źródła, ponieważ z każdą kolejną generacją Apple stawia coraz większy nacisk na technologie AI, bezpieczeństwo oraz komfort codziennego użytkowania.

Jeśli planujesz przesiadkę na nowy model - iPhone 17 zapowiada się jako jeden z najbardziej dopracowanych i kompletnych smartfonów w historii marki.

Podsumowanie - czy warto czekać na iPhone 17?

iPhone 17 zapowiada się jako jeden z najciekawszych modeli ostatnich lat. Apple nie zrewolucjonizowało konstrukcji, ale skupiło się na poprawie kluczowych elementów: wydajności, ekranu i wytrzymałości. Procesor A19 Bionic, lepsza bateria oraz cieńsza i lżejsza obudowa w wersjach Pro sprawiają, że będzie to sprzęt bardzo dopracowany. Równocześnie różnice względem iPhone’a 16 nie są na tyle przełomowe, by każdy użytkownik musiał od razu wymieniać urządzenie.

Jeśli korzystasz z iPhone’a 14 lub starszego - przesiadka na "siedemnastkę" przyniesie realną poprawę komfortu. Jeśli masz iPhone 15 lub 16 - decyzję warto uzależnić od konkretnych potrzeb: lepszego aparatu, większego ekranu czy dłuższej pracy na baterii.

Finalnie - Apple znów pokazuje, że potrafi dostarczyć sprzęt bardzo dopracowany technicznie. iPhone 17 nie zaskakuje, ale konsekwentnie podnosi poprzeczkę.

Artykuł naszego Partnera: Serwis Apple Szczecin - www.applehome.pl