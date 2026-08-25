Dziecko zatrzaśnięte w rozgrzanym aucie. Liczyła się każda minuta

RMF24

W Szczecinie doszło do groźnej sytuacji – dziecko zostało zatrzaśnięte w samochodzie podczas upalnego dnia. Dzięki błyskawicznej reakcji mamy i zdecydowanemu działaniu policjantek z KMP w Szczecinie, maluch został bezpiecznie uwolniony. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze.

Niebezpieczne chwile na parkingu

Do zdarzenia doszło w Szczecinie w ciepły, słoneczny dzień. Temperatura wewnątrz czarnego samochodu rosła z minuty na minutę.

W pewnym momencie mama dziecka zorientowała się, że nie jest w stanie samodzielnie dostać się do pojazdu, w którym zostało jej dziecko. Szybko zadzwoniła na numer alarmowy 112, prosząc o pomoc.

Policjantki w akcji

Na miejsce przyjechały funkcjonariuszki z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, które bez wahania przystąpiły do działania.

Funkcjonariuszki pomogły kobiecie dostać się do wnętrza pojazdu i uwolnić dziecko.

Każda minuta w nagrzanym aucie mogła mieć tragiczne skutki.

Upał to śmiertelne zagrożenie

Eksperci podkreślają, że nawet krótki pobyt w zamkniętym samochodzie podczas upału może być bardzo niebezpieczny, szczególnie dla dzieci.

Na szczęście w tym przypadku wszystko zakończyło się szczęśliwie. Dziecko nie ucierpiało, a mama mogła odetchnąć z ulgą.