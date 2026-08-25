Dziecko zatrzaśnięte w rozgrzanym aucie. Liczyła się każda minuta

Niebezpieczne chwile na parkingu
Do zdarzenia doszło w Szczecinie w ciepły, słoneczny dzień. Temperatura wewnątrz czarnego samochodu rosła z minuty na minutę.
W pewnym momencie mama dziecka zorientowała się, że nie jest w stanie samodzielnie dostać się do pojazdu, w którym zostało jej dziecko. Szybko zadzwoniła na numer alarmowy 112, prosząc o pomoc.
Policjantki w akcji
Na miejsce przyjechały funkcjonariuszki z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, które bez wahania przystąpiły do działania.
Funkcjonariuszki pomogły kobiecie dostać się do wnętrza pojazdu i uwolnić dziecko.
Każda minuta w nagrzanym aucie mogła mieć tragiczne skutki.
Upał to śmiertelne zagrożenie
Eksperci podkreślają, że nawet krótki pobyt w zamkniętym samochodzie podczas upału może być bardzo niebezpieczny, szczególnie dla dzieci.
Na szczęście w tym przypadku wszystko zakończyło się szczęśliwie. Dziecko nie ucierpiało, a mama mogła odetchnąć z ulgą.
Jeśli istnieje ryzyko, że zdrowie lub życie dziecka jest zagrożone, nie należy zwlekać z wezwaniem pomocy. Numer alarmowy 112 jest właściwym miejscem, aby taką sytuację zgłosić – apelują funkcjonariusze.