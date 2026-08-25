Brutalne zabójstwo pod Gryficami. Syn zamordował matkę siekierą

RMF24

Do makabrycznej zbrodni doszło we wsi Skalin, niedaleko Gryfic w województwie zachodniopomorskim. Jak ustalili śledczy 42-letnia kobieta została zamordowana przez własnego syna siekierą.

Ciało 42-latki zostało znalezione we wsi Skalin niedaleko Gryfic (Zachpdniopomorskie) w przydomowym ogródku.

Kobieta została zabita siekierą przez własnego syna - takie informacje przekazał reporterce RMF FM Annie Pałamar prokurator Krzysztof Mejna z Prokuratury Rejonowej w Gryficach.

21-latek został zatrzymany w poniedziałek późnym wieczorem. Śledczy przesłuchują świadków tego zdarzenia i członków rodziny zamordowanej kobiety. Prokuratura nie ujawnia na razie szczegółów dotyczących motywów działania sprawcy.

Jutro mężczyzna powinien usłyszeć zarzuty.

