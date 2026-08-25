Brutalne zabójstwo pod Gryficami. Syn zamordował matkę siekierą

Ciało 42-latki zostało znalezione we wsi Skalin niedaleko Gryfic (Zachpdniopomorskie) w przydomowym ogródku.
Kobieta została zabita siekierą przez własnego syna - takie informacje przekazał reporterce RMF FM Annie Pałamar prokurator Krzysztof Mejna z Prokuratury Rejonowej w Gryficach.
21-latek został zatrzymany w poniedziałek późnym wieczorem. Śledczy przesłuchują świadków tego zdarzenia i członków rodziny zamordowanej kobiety. Prokuratura nie ujawnia na razie szczegółów dotyczących motywów działania sprawcy.
Jutro mężczyzna powinien usłyszeć zarzuty.