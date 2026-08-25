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Brutalne zabójstwo pod Gryficami. Syn zamordował matkę siekierą

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 25 sierpnia (13:13)

Do makabrycznej zbrodni doszło we wsi Skalin, niedaleko Gryfic w województwie zachodniopomorskim. Jak ustalili śledczy 42-letnia kobieta została zamordowana przez własnego syna siekierą.

Brutalne zabójstwo pod Gryficami. Syn zamordował matkę siekierą
Zdjęcie poglądowe /Shutterstock

Ciało 42-latki zostało znalezione we wsi Skalin niedaleko Gryfic (Zachpdniopomorskie) w przydomowym ogródku. 

Kobieta została zabita siekierą przez własnego syna - takie informacje przekazał reporterce RMF FM Annie Pałamar prokurator Krzysztof Mejna z Prokuratury Rejonowej w Gryficach. 

21-latek został zatrzymany w poniedziałek późnym wieczorem. Śledczy przesłuchują świadków tego zdarzenia i członków rodziny zamordowanej kobiety. Prokuratura nie ujawnia na razie szczegółów dotyczących motywów działania sprawcy.

Jutro mężczyzna powinien usłyszeć zarzuty. 
 


Źródło: RMF24
Tagi: zabójstwo
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