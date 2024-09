Liczymy na to, ze ktoś pójdzie po rozum do głowy, że wznowi negocjacje, że zwolnienia grupowe zostaną wstrzymane, że kolejarze nie zostaną bez środków do życia - mówił dziennikarzowi RMF FM szef Śląsko-Dąbrowskiej "Solidarności" Dominik Kolorz.

Czego domagają się protestujący?

Rozpoczynając wtorkową blokadę torów, Dominik Kolorz ocenił, że podpisanie przez zarząd PKP Cargo listów intencyjnych w sprawie zatrudnienia części zwolnionych pracowników w innych spółkach kolejowych jest niewystarczające, ponieważ nie dają one prawdziwej gwarancji zatrudnienia.

Na razie postulat jest tylko jeden - wstrzymać zwolnienia, usiąść do rozmów, żeby ludzie mieli z czego żyć - podkreślił Dominik Kolorz.

Nie ma dialogu, rzetelnego, związkowego z prezesem. Po prostu stawia nas przed faktami dokonanymi - mówił reporterowi RMF FM jeden z protestujących.

Katowice: Protest kolejarzy i blokada torowiska Poranek Radia RMF24

Wielkie zwolnienia w PKP Cargo

Zarząd PKP Cargo ogłosił, że zwolnienia grupowe dotkną do 30 proc. zatrudnionych, czyli do 4142 pracowników. Każdy z nich ma otrzymać odprawę. Ponadto - zgodnie z podpisanymi listami intencyjnymi - dla 1350 osób może znaleźć się zatrudnienie w innych spółkach z branży kolejowej i transportowej.

W oświadczeniu zarząd PKP Cargo wyjaśnił, że powodem prowadzonych zwolnień grupowych jest "znaczny spadek przewozów kolejowych, powodujący obniżenie wpływów". Wśród przyczyn wymieniono złe decyzje poprzedników, niepotrzebne inwestycje i zbyt wysokie wydatki.

W drugiej połowie sierpnia zarząd PKP CargoTabor rozpoczął konsultacje ws. zwolnień grupowych, które obejmą do 30,2 proc. zatrudnionych w spółce, do 752 pracowników, w różnych grupach zawodowych. Proces zwolnień ma potrwać do 30 listopada 2024 r.

PKP Cargo jest największym kolejowym przewoźnikiem towarowym w Polsce. Jako Grupa PKP Cargo oferuje usługi logistyczne, łącząc transport kolejowy, samochodowy oraz morski. Świadczy samodzielne przewozy towarowe na terenie Polski oraz Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Holandii, Węgier, Litwy i Słowenii. Największym pojedynczym akcjonariuszem PKP Cargo jest spółka PKP SA, która ma 33,01 proc. akcji.