Śpiący mężczyzna w taksówce zaparkowanej na środku jezdni - taki widok zastali policjanci z Gliwic, którzy przyjechali na interwencję. 38-latek zasnął w okolicy przystanku autobusowego. Był to jednak dopiero początek jego problemów.

/ Wojciech Olkuśnik / East News

Do zdarzenia doszło w sobotę 17 stycznia rano. Dyżurny Komisariatu I Policji w Gliwicach otrzymał zgłoszenie o Daci Duster stojącej na środku jezdni, w okolicy przystanku autobusowego. Na miejscu mundurowi zastali unieruchomiony samochód z włączonymi światłami i kierowcą śpiącym za kierownicą.

Po otwarciu drzwi 38-latek nagle się ocknął. Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego, który sprawdził jego stan zdrowia. Szybko okazało się, że kierowca pił alkohol - badanie wykazało ponad promil w jego organizmie.

"Anielski pył" w bagażniku

Podczas przeszukania pojazdu policjanci znaleźli pakunek z białą, sypką substancją. Mężczyzna tłumaczył, że posiada ją na własny użytek. Na miejsce przyjechała grupa dochodzeniowo-śledcza z technikiem kryminalistyki oraz przewodnik z psem wyszkolonym do wykrywania narkotyków.

Biała substancja w bagażniku, fot. Policja Gliwice

Szczegółowe przeszukanie samochodu ujawniło w bagażniku foliowy worek z beżową substancją o wadze niemal 3 kg. Ekspertyza potwierdziła, że był to PCP, tzw. "anielski pył" - wyjątkowo groźny środek psychotropowy.

"Anielski pył" w bagażniku, fot. Policja Gliwice

Zarzuty za posiadanie narkotyków

Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, a następnie do Prokuratury Rejonowej w Gliwicach, gdzie usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków, udzielania substancji psychotropowych innym osobom oraz kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości.

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Gliwicach zastosował wobec 38-latka tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące. O dalszym losie podejrzanego zdecyduje sąd.

fot. Policja Gliwice

"Anielski pył" to fencyklidyna, syntetyczny związek chemiczny, znany pod skrótem PCP, który kiedyś był stosowany jako środek znieczulający w medycynie, ale ze względu na silne działania uboczne został wycofany.

Na czarnym rynku bywa sprzedawany właśnie pod nazwami takimi jak "anielski pył" lub angel dust.