Zaorał asfalt w Ostropie. Rolnik aresztowany na trzy miesiące

RMF24

Rolnik, który zaorał asfalt na ul. Rybackiej w Ostropie (dzielnica Gliwic, przyp. RMF FM), został dziś aresztowany na trzy miesiące. Poinformowała o tym gliwicka policja. Wcześniej przedstawiono mu zarzut zniszczenia mienia o znacznej wartości. Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach oszacował straty na ok. 400 tys. zł.

Kadry z filmów Katarzyny Kuczyńskiej-Budki i Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach

Kadry z filmów Katarzyny Kuczyńskiej-Budki i Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach / materiały udostępnione

60-letni rolnik w piątek ciągnikiem marki Ursus wjechał na świeżo położony asfalt i pługiem zaorał ok. 200 m. Nadkom. Marzena Szwed z Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach poinformowała, iż twierdził, że jest właścicielem drogi, a prowadzone tam prace są nielegalne. Mundurowi zatrzymali go na gorącym uczynku.

Zatrzymanemu przedstawiono zarzut zniszczenia mienia o znacznej wartości. Prokurator po przeanalizowaniu akt sprawy zdecydował, że skieruje do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny na okres trzech miesięcy – poinformował prok. Miłosz Żymełka.

Dodał, że przesłankę do tymczasowego aresztowania stanowi zagrożenie surową karą. Za zniszczenie mienia o znacznej wartości grozi od 1 do 10 lat pozbawienia wolności.

Straty na 400 tysięcy złotych

Mundurowi ustalili, że rolnik w momencie zatrzymania był trzeźwy. Jego ciągnik został odholowany na policyjny parking. Nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Prezydent Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka poinformowała, że ZDM oszacował straty na ok. 400 tys. zł. Wyjaśniła, że zniszczona została zarówno warstwa asfaltu, jak i podbudowa drogi. Na Facebooku zamieściła nagranie, na którym widać, jak rolnik orze asfalt. Dodała, że to nie pierwszy raz, kiedy mężczyzna ten zniszczył mienie publiczne.

ZDM wydał oświadczenie, w którym zdementował informację, jakoby ul. Rybacka w Ostropie była w połowie własnością lokalnego samorządu, a w połowie własnością rolnika.

„Droga w całości stanowi własność Miasta Gliwice. Nie jest to droga prywatna ani droga, której jakakolwiek część należy do osoby prywatnej. (…) Nieprawdziwe są również sugestie, jakoby brak zgody prywatnego właściciela miał wpływ na realizację remontu lub wykonanie nawierzchni asfaltowej” – wskazał ZDM.

Rolnik został dzisiaj aresztowany na trzy miesiące.