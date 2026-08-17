Zamek w woj. śląskim zachwyca. Jurajska perła z mroczną historią

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Zamek w Olsztynie koło Częstochowy to jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Ruiny warowni, położone na wapiennym wzgórzu, przyciągają turystów przez cały rok. To właśnie ten widok zwrócił uwagę National Geographic.

700 lat historii

Pierwsze wzmianki o zamku pochodzą z początku XIV wieku, choć badania wskazują, że warownia istniała już w XIII wieku.

Największy rozkwit przeżywała za czasów Kazimierza Wielkiego, stając się ważnym punktem obronnym Małopolski. Przez wieki zamek był świadkiem wielu wydarzeń historycznych, w tym dramatycznej obrony przed wojskami Maksymiliana Habsburga w 1587 roku.

Legendy i tajemnice ruin

Olsztyńska warownia to nie tylko historia, ale i liczne legendy. Najsłynniejsza z nich opowiada o Kasprze Karlińskim, który podczas oblężenia miał poświęcić życie własnego syna, by uratować zamek.

Inne podania wspominają o duchu Maćka Borkowica, podziemnych przejściach i ukrytych skarbach.

Co warto zobaczyć?

Zwiedzanie zamku to przede wszystkim spacer po rozległym wzgórzu i podziwianie panoramy Jury. Na uwagę zasługują wieża widokowa, Baszta Studzienna oraz fragmenty dawnych murów i podziemi. W jaskini pod zamkiem archeolodzy odkryli także narzędzia neandertalczyków sprzed 40 tysięcy lat.

Zamek w Olsztynie jest otwarty dla zwiedzających codziennie od 9:00 do 20:00. Baszta Studzienna dostępna jest w godzinach 9:00–17:00. To idealne miejsce na jednodniową wycieczkę i spotkanie z historią oraz legendami Jury.