Pomnik Zbigniewa Religi stanął dzisiaj w centrum Zabrza. Oficjalne odsłonięcie nastąpi dopiero 30 września, ale już dzisiaj, u stóp pomnika, umieszczono kapsułę czasu. Znalazły się w niej m.in. informacje o historii miasta, jak i o dokonaniach wybitnego kardiochirurga.

Pomnik Zbigniewa Religii w Zabrzu / Marcin Buczek / RMF FM

Na wieku kapsuły umieszczono napis : "W rocznicę 100 lat Miasta Zabrze/1 października 1922 - 1 października 2022/Pamięci wybitnego kardiochirurga prof. Zbigniewa Religi/Zabrzanina z wyboru/Lekarza z powołania/W imieniu społeczności miasta Małgorzata Mańka-Szulik Prezydent Zabrza".

Od czasu, kiedy Profesor przeszczepił pierwsze serce, proszę spojrzeć, ilu ludzi dostało kolejną szansę, tak naprawdę drugie życie-mówiła przed pomnikiem prezydent Zabrza, Małgorzata Mańka-Szulik.

/ Marcin Buczek / RMF FM

Autorem pomnika jest pochodzący z Zabrza, prof. Krzysztof Nitsch. Główne założenie to elektrokardiogram. Profesor jest jakby trochę dalej. Dlaczego? To jest droga, to jest amplituda życia człowieka, a zarazem symbol medyczny. Chodziło mi o to, żeby zrobić coś uniwersalnego. Żeby ktoś, kto nie znał profesora powiedział: Ach, to chyba lekarz, to chyba człowiek zasłużony, bo jego puls, jego rytm życia jest wypisany na tym elektrokardiogramie- wyjaśnia prof. Nitsch.

/ Marcin Buczek / RMF FM

Odsłonięcie pomnika nastąpi 30 września, w przeddzień uroczystych obchodów 100-lecia miasta.