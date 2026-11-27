Ofiarami są trzej mężczyźni w wieku 43, 60 i 64 lat - informuje reporter RMF FM Marcin Buczek.
Strażnicy miejscy odkryli ciała mężczyzn w nocy, gdy sprawdzali miejsca, gdzie zwykle przebywają bezdomni.
Według wstępnych ustaleń służb na miejscu nie znaleziono śladów, które mogłyby wskazywać na zbrodnię. W pustostanie odkryto natomiast prowizoryczne palenisko - podała tyska policja.
Jak ustalono, pomieszczenie, w którym chronili się mężczyźni, nie miało odpowiedniej wentylacji.
Prokurator zarządził przeprowadzenie sekcji zwłok, która powinna wyjaśnić przyczyny zgonu trzech osób.