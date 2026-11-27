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Ciała trzech osób znaleźli strażnicy miejscy w pustostanie przy ul. Wyszyńskiego w Tychach (województwo śląskie). Sprawą zajmują się policja i prokuratura.

Ofiarami są trzej mężczyźni w wieku 43, 60 i 64 lat - informuje reporter RMF FM Marcin Buczek.

Strażnicy miejscy odkryli ciała mężczyzn w nocy, gdy sprawdzali miejsca, gdzie zwykle przebywają bezdomni.

Według wstępnych ustaleń służb na miejscu nie znaleziono śladów, które mogłyby wskazywać na zbrodnię. W pustostanie odkryto natomiast prowizoryczne palenisko - podała tyska policja.

Jak ustalono, pomieszczenie, w którym chronili się mężczyźni, nie miało odpowiedniej wentylacji.

Prokurator zarządził przeprowadzenie sekcji zwłok, która powinna wyjaśnić przyczyny zgonu trzech osób.