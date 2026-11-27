RMF24

Wyjazdowe remisy Lecha Poznań i Jagiellonii Białystok nie zmieniły pozycji Polski w rankingu UEFA. Pozostajemy na 12. miejscu, ale strata do 11. Czech znowu wzrosła. Na 13. pozycję awansowała Dania, która wyprzedziła Norwegię.

Jak działa ranking UEFA?

Ranking UEFA, na podstawie którego dzielone są miejsca w Lidze Mistrzów, Lidze Europy i Lidze Konferencji, a także różnicowany etap, z którego startują poszczególne zespoły, powstaje na podstawie wyników wszystkich uczestniczących w europejskich pucharach drużyn z ostatnich pięciu sezonów. Liczą się poszczególne spotkania (od kwalifikacji), ale również szczebel i rodzaj rozgrywek. System liczenia punktów wygląda następująco: za zwycięstwo (od fazy ligowej/zasadniczej) otrzymuje się 2 pkt, a w eliminacjach - 1 pkt, remis to, odpowiednio, 1 i 0,5 pkt.

Zdobyte punkty dzieli się przez liczbę drużyn reprezentujących dane państwo, więc w przypadku Polski w tym sezonie jest to po raz pierwszy pięć, a nie cztery jak wcześniej. Przy niewielkich różnicach punktowych to element, który ma znaczenie.

Ponadto uwzględniane są punkty bonusowe za udział w fazie zasadniczej każdych rozgrywek, za miejsce w klasyfikacjach końcowych tego etapu oraz kolejne awanse w fazie pucharowej; najwyższe w Lidze Mistrzów, najniższe — w Lidze Konferencji.

Piłkarska LE: Jagiellonia Białystok zremisowała z angielskim Sunderlandem Piłkarze Jagiellonii Białystok zremisowali na wyjeździe z angielskim Sunderlandem 1:1 (0:0) w meczu 5. kolejki fazy zasadniczej Ligi Europy. Po tym meczu bilans polskiego zespołu to wygrana, remis i trzy porażki.

Znaczący awans Polski w ostatnich latach

Dobre wyniki polskich klubów w minionych kilkunastu miesiącach skutkowały systematycznym progresem w europejskiej hierarchii. Na początku sezonu 2024/25 było to 21. miejsce, a na koniec — już 15., czego skutkiem w obecnej edycji, gdyż ranking UEFA działa z rocznym przesunięciem, był występ pięciu zespołów, w tym dwóch w kwalifikacjach Ligi Mistrzów.

Poprzednią edycję Polska zaczęła na 13. miejscu w rankingu krajów, ponieważ odpadł jej zaledwie czteropunktowy dorobek z cyklu 2020/21, a w czterech kolejnych latach było już tylko lepiej. W październiku 2025, dzięki awansowi czterech ekip do fazy grupowej Ligi Konferencji, osiągnęła 12. pozycję i na niej zakończyła sezon.

To znajdzie odzwierciedlenie w następnym cyklu (2027/28). UEFA potwierdziła już, że mistrz kraju zacznie grę od 4. rundy eliminacji LM i w razie porażki trafi do Ligi Europy, a zdobywca Pucharu Polski - od 4. rundy LE, a jeśli odpadnie, to „spadnie” do Ligi Konferencji, co oznacza, że dwie drużyny mają pewną fazę ligową.

W edycji 2025/26 Polska zdobyła aż 55,5 pkt, a do tego 7,5 pkt bonusowego, co po podzieleniu przez cztery kluby dało 15,750. Był to siódmy dorobek w skali całego sezonu, tylko za samymi „możnymi” europejskiego futbolu, czyli: Anglią, Hiszpanią, Niemcami, Portugalią, Włochami i Francją.

To jednocześnie historyczny wynik i ponad trzy razy lepszy niż w liczącym się wtedy jeszcze do pięcioletniego zestawienia sezonie 2021/22 (4,625).

Po odrzuceniu tego dorobku polskie kluby w tym roku zainaugurowały zmagania pod egidą UEFA, mając 42,125 pkt, co dawało im 11. pozycję w zestawieniu. Teraz mają o cztery więcej (46,125), gdyż w bieżących rozgrywkach wywalczyły 20 punktów (15 w eliminacjach oraz pięć w fazie zasadniczej LE), ale podzielono tę zdobycz na pięć ekip.

Lech Poznań nadal bez zwycięstwa, choć prowadził już 2:0 Piłkarze Lecha Poznań zremisowali w belgijskim Leuven z Royale Union Saint Gilloise 2:2 (2:0) w meczu piątej kolejki Ligi Europy. W kolejnym spotkaniu 10 grudnia mistrzowie Polski zagrają u siebie z Ferencvarosem Budapeszt.

Czechy odskakują Polsce

Po serii gier w tym tygodniu na punkt (47,125) odskoczyły Polsce Czechy, dla których zwycięstwami zapunktowały Viktorii Pilzno w LE oraz FK Jablonec w LK.

Słabą kolejkę miały za to kluby greckie, bo przegrała cała czwórka, więc są wciąż na 10. pozycji z niezmienionym dorobkiem 47,612 pkt.

Za plecami Polski nastąpiła zmiana. Na 13. lokatę awansowała, dzięki wygranym w LK, Dania kosztem Norwegii, której nie pomogło zwycięstwo Bodoe/Glimt w Champions League.

Dania, która ma „w grze” komplet czterech drużyn, traci do Polski 3,819 pkt (42,306), a Norwegia - 4,513 (41,612). Ten dystans się systematycznie zmniejsza, ale wydaje się niemożliwy do zniwelowania jeszcze w tym sezonie.

Jednak swoją wymowę ma też fakt, że w klasyfikacji tylko tej edycji zmagań pod egidą UEFA Polska jest... 22., co nie wystawia najlepszego świadectwa przedstawicielom Ekstraklasy. Wyżej notowane są m.in. Azerbejdżan, Łotwa czy Bułgaria.

Liderem pięcioletniej klasyfikacji pozostaje Anglia - 109,227. Drugie są Włochy - 93,446, a trzecia Hiszpania - 87,899. Kolejne pozycje zajmują: Niemcy, Francja, Portugalia, Belgia, Holandia i Turcja.