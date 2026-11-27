RMF24

Bernard Arnault, najbogatszy człowiek Europy i szef imperium dóbr luksusowych LVMH, właśnie zapewnił sobie możliwość pozostania u steru rodzinnej spółki aż do 95. roku życia. To oznacza, że francuski miliarder może prowadzić biznes nawet do 2044 roku. Decyzja ta wpisuje się w szeroko zakrojoną strategię konsolidacji władzy w rękach rodziny Arnault.

Bernard Arnault, 77-letni prezes i dyrektor generalny LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy), uzyskał zgodę na podniesienie limitu wieku dla funkcji zarządzającego partnera generalnego w Agache SCA – rodzinnej spółce holdingowej kontrolującej luksusowy koncern. Nowy limit to aż 95 lat, co daje mu potencjalnie 18 dodatkowych lat na kierowanie imperium. Limit wieku dla funkcji prezesa i dyrektora generalnego LVMH pozostaje na poziomie 85 lat.

Zmiany są częścią szeroko zakrojonej restrukturyzacji, której celem jest wzmocnienie kontroli rodziny Arnault nad LVMH. Kluczowym elementem planu jest fuzja Agache z Christian Dior SE. Połączenie tych dwóch holdingów pozwoli skonsolidować udziały rodziny w jednej spółce notowanej na giełdzie. Nowa struktura ma zapewnić rodzinie Arnault bezpieczną większość – 49,76 proc. kapitału akcyjnego LVMH oraz aż 65,55 proc. praw głosu. Eksperci prawni określają takie rozwiązanie mianem „padlocka”, czyli mechanizmu blokującego przejęcie kontroli przez osoby z zewnątrz.

130 mld dolarów majątku

Bernard Arnault od 1989 roku stoi na czele LVMH. Jego majątek – według Bloomberg Billionaires Index – szacowany jest na około 130 miliardów dolarów. W firmie pracuje już piątka jego dzieci, z których każde pełni kluczowe funkcje w strukturach koncernu. Mimo to Arnault nie ogłosił jeszcze oficjalnego planu sukcesji. Decyzje dotyczące restrukturyzacji i przyszłości firmy mają zostać poddane pod głosowanie akcjonariuszy podczas spotkania zaplanowanego na 30 grudnia 2026 roku.

Bernard Arnault już wcześniej podniósł limit wieku dla funkcji prezesa LVMH z 75 do 80 lat. Żartował przy tym, że Warren Buffett – który kierował Berkshire Hathaway do 96. roku życia – pytał go, dlaczego nie podniósł poprzeczki jeszcze wyżej.

LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) to największy na świecie francuski koncern dóbr luksusowych z siedzibą w Paryżu.