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Klimatyczny Człowiek Roku mieszka w Krakowie i można go spotkać nad… rzeką. Paweł Chodkiewicz został laureatem ogólnopolskiego konkursu Ministerstwa Klimatu i Środowiska w kategorii „Społecznik”. Od lat walczy z zanieczyszczeniami małopolskich rzek, nagłaśnia katastrofy ekologiczne i pomaga przywracać życie zniszczonym ekosystemom. Nagrodę odebrał 25 listopada w Warszawie z rąk minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski.



W tegorocznej, szóstej edycji konkursu „Klimatyczny Człowiek Roku” nagrody przyznano w trzech kategoriach. W kategorii społeczników, obok Pawła Chodkiewicza, wyróżniono Mikołaja Siemaszkę oraz Patrycję Sołtysik.



W kategorii młodych naukowców zwyciężyła dr inż. Katarzyna Kosiorowska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, a wyróżnienia otrzymali dr inż. Maciej Barczyk i dr inż. Filip Gałdyn.

W kategorii nauczycieli zwyciężyła Agnieszka Śladewska z Warszawy. Wyróżniono Sylwię Rataj z Trzcianki oraz kolejną przedstawicielkę Krakowa – Justynę Garlej, nauczycielkę biologii i przyrody z Open Future International School.

W konkursie „Klimatyczny Człowiek Roku” wyróżniamy nauczycieli, społeczników i młodych naukowców, którzy poszerzają wiedzę o zmianach klimatu, podejmują działania na rzecz środowiska i rozwijają innowacyjne rozwiązania. Nie szukamy wielkich projektów ani wielkoskalowych działań podejmowanych przez największe polskie firmy, ale inicjatyw, które mogą realnie zmienić nasze funkcjonowanie w perspektywie kilku lat. Wszystkim laureatom i zwycięzcom tegorocznej edycji gratulujemy – dodaje Marek Pogorzelski, rzecznik prasowy Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Łączna pula nagród finansowych w tegorocznej edycji konkursu „Klimatyczny Człowiek Roku” wyniosła 150 tys. zł.

Wszystko zaczęło się nad rzeką

Paweł Chodkiewicz jest absolwentem bioinżynierii zwierząt na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, obecnie studiuje medycynę na Uniwersytecie Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Od 2023 roku jest wolontariuszem programu Strażnicy Rzek WWF, w ramach którego opiekuje się Prądnikiem i około 20-kilometrowym odcinkiem Raby. Jego zaangażowanie w ochronę środowiska zaczęło się jednak znacznie wcześniej.

Wychowałem się nad Wisłą, niedaleko ujścia Rudawy do Wisły. Większość młodzieńczego życia spędziłem nad Rudawą, Wisłą i innymi rzekami w Krakowie. […] Zauważyłem olbrzymie zmiany w postaci zubożenia środowiska, tego, że zaczęła płynąć piana, brudna, śmierdząca, czasami kolorowa woda. W rzekach dosłownie zaczęło ubywać ryb i wodnych bezkręgowców. Dlatego zacząłem reagować. Moje pierwsze akcje były związane z rzeką Rabą, na której latami łowiłem ryby, a w której życie zaczęło znikać na moich oczach przez spływ ścieków i osadów – wspomina Paweł Chodkiewicz.

Dziś Paweł interweniuje w przypadkach zanieczyszczeń rzek i katastrof ekologicznych, zgłasza nieprawidłowości odpowiednim służbom, monitoruje ich działania i współpracuje z dziennikarzami, nagłaśniając problemy małopolskich rzek.

Według danych zawartych w zgłoszeniu konkursowym WWF Polska od 2023 roku wypowiadał się na temat ochrony rzek w 713 materiałach medialnych, których łączny zasięg wyniósł blisko 18,7 mln.

100 rur, dzikie wysypiska i łapacze śmieci

Wśród działań, za które WWF Polska nominowała Krakowianina do nagrody, znalazła się społeczna inwentaryzacja rur ściekowych na Prądniku. W marcu 2023 roku z inicjatywy Pawła mieszkańcy i społecznicy sprawdzili rzekę od Wielkiej Wsi aż do jej ujścia do Wisły w Krakowie. Zinwentaryzowali 100 rur, wśród których znajdowały się również nielegalne przyłącza, wykryli 3 aktywne wycieki oraz około 12 dzikich wysypisk.

laureaci konkursu klimatycznego z nagrodami

Paweł był również jednym z pomysłodawców pierwszego w Polsce systemu łapaczy śmieci mającego objąć niemal całą długość Prądnika. Zaangażowanie społeczników doprowadziło do podpisania przez Wody Polskie porozumień z czterema gminami: Sułoszową, Skałą, Wielką Wsią i Zielonkami.

Organizuje również akcje sprzątania rzek. Tylko podczas dwóch takich przedsięwzięć w 2025 roku z Prądnika i brzegów Wisły zebrano łącznie około 120 worków śmieci.

Przywracają życie rzekom

Po kilku latach interwencji, zatruwania rzek, zgłaszania katastrof ekologicznych, Paweł wspólnie z przyjaciółmi założył Stowarzyszenie Małopolska Ochrona Wód i Środowiska, którego jest dziś wiceprezesem. Działalność zrzeszonych w nim społeczników nie ogranicza się jednak do walki z zanieczyszczeniami. Zajmują się również odbudową zniszczonych przez lata ekosystemów rzecznych.

Razem z WWF Polska i członkami stowarzyszenia zajmujemy się też tym, żeby zrenaturyzować rzeki przepływające przez Kraków i jego okolice. Chcemy odbudować to, co przez lata zostało zniszczone. Przywracamy rodzime gatunki ryb oraz roślin w korytach rzek, tworzymy pryzmy żwirowe, tarliska, krześliska. Likwidujemy bariery migracyjne dla ryb i odtwarzamy naturalny kształt koryta rzek – wyjaśnia Paweł Chodkiewicz.

Efekty tych działań można zobaczyć na podkrakowskiej Sance. W 2025 roku społecznicy odtworzyli tam tarlisko, które ryby wykorzystały do rozmnażania. W tym roku wspólnie z WWF Polska udrożnili 6 betonowych progów utrudniających migrację ryb.

Wykorzystano do tego 200 ton kamieni i żwiru. Nad rzeką posadzono również około 60 olszy czarnych, które w przyszłości będą zacieniać jej brzegi.

Nagroda dla wszystkich wolontariuszy

Fundacja WWF Polska podkreśla, że wyróżnienie krakowianina jest również wyrazem uznania dla osób, które bezinteresownie angażują się w ochronę przyrody.

To jest bardzo młody człowiek, który ma ogromną charyzmę, a przede wszystkim jest bardzo uparty w dążeniu do celu. […] Ta nagroda jest ukłonem w stronę wszystkich wolontariuszy. Słuchajcie, ta wasza zupełnie bezinteresowna praca, poświęcanie wolnego czasu – ma sens. Jest dostrzegana. Widzimy to. I widzą to nie tylko przedstawiciele ministerstwa, ale też, myślę, mieszkańcy okolic, w których tacy wolontariusze działają – przyznaje Agnieszka Veljković, rzeczniczka prasowa Fundacji WWF Polska.

W programie Strażnicy Rzek WWF działa około 150 wolontariuszy, natomiast w Błękitnym Patrolu WWF, obejmującym całe polskie wybrzeże, około 200.

Rzeki, z których czerpiemy wodę

Paweł Chodkiewicz przypomina, że stan rzek powinien interesować nie tylko przyrodników, ekologów czy wędkarzy. Ich ochrona leży w interesie każdego z nas.



Trzeba powiedzieć wprost, że w Krakowie i okolicznych gminach większość wody, która płynie w naszych kranach, jest pobierana z ujęć powierzchniowych, czyli z rzek. Wchodząc do tych rzek, widząc zanieczyszczenia, kolorową wodę, smród, pianę, masowe śnięcia ryb – w głowie się nie mieści to, co potem trafia do stacji uzdatniania wody. Lepiej by było, gdybyśmy jako społeczeństwo nie zanieczyszczali wody, tak aby nie musieć później uzdatniać jej do picia ze ścieku – podkreśla tegoroczny laureat konkursu „Klimatyczny Człowiek Roku”.



