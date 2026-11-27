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Policjant Jakub Kulik został wyróżniony honorowym obywatelstwem Bielska-Białej, a pięściarz i nauczyciel Tadeusz „Teddy” Pietrzykowski pośmiertnie otrzymał tytuł zasłużonego dla miasta. Decyzje w tej sprawie zapadły jednogłośnie podczas czwartkowej sesji rady miejskiej

Policjant-bohater z Bielska-Białej

St. post. Jakub Kulik został doceniony za swoją służbę i działalność społeczną, które – jak podkreślono – wielokrotnie potwierdzały jego przywiązanie do wartości takich jak odpowiedzialność, solidarność, patriotyzm i bezinteresowna pomoc drugiemu człowiekowi.

Szczególne uznanie przyniosła mu bohaterska postawa podczas dramatycznych wydarzeń w Krakowie z 7 listopada, kiedy z narażeniem własnego zdrowia i życia powstrzymał niebezpiecznego zabójcę, chroniąc niewinnych ludzi.

Obezwładnił zamachowca. Policjant ranny w strzelaninie w Krakowie opuścił szpital Starszy posterunkowy Jakub Kulik, który został trzykrotnie postrzelony podczas interwencji w trakcie obezwładniania zamachowca po strzelaninie na krakowskim Rynku Głównym, opuścił szpital - poinformował Zarząd Główny NSZZ Policjantów. Powiadomił o…

Przewodnicząca rady Dorota Piegzik-Izydorczyk podkreśliła, że Bielsko-Biała ma szczególny powód, aby uhonorować Kulika, który z tego miasta się wywodzi. W nim się uczył, był członkiem miejscowej OSP Leszczyny i służył w 18 Bielskim Batalionie Powietrznodesantowym.

Uhonorowanie jego osoby jest zatem nie tylko docenieniem indywidualnego bohaterstwa, ale również symbolicznym wyrażeniem szacunku całej wspólnoty miejskiej wobec wszystkich funkcjonariuszy służb mundurowych, żołnierzy, strażaków ochotników i osób, które każdego dnia podejmują działania na rzecz bezpieczeństwa innych – podkreśliła szefowa rady.

Legenda pięściarstwa i nauczyciel młodzieży

Tytuł „Zasłużonego dla Miasta Bielska-Białej” przyznano z kolei pośmiertnie Tadeuszowi Pietrzykowskiemu, znanemu jako „Teddy”. Był on nie tylko mistrzem polskiego pięściarstwa, ale także więźniem niemieckich obozów koncentracyjnych, w tym Auschwitz, gdzie trafił w pierwszym polskim transporcie w czerwcu 1940 roku.

W obozie działał w ruchu oporu zorganizowanym przez rtm. Witolda Pileckiego. Po wojnie wrócił do Polski, został nauczycielem i trenerem, a od lat 60. związany był z Bielskiem-Białą, gdzie wychowywał kolejne pokolenia młodzieży.

Honorowym obywatelstwem Bielska-Białej uhonorowanych w przeszłości zostało 15 osób, m.in.: papież Jan Paweł II, abp Bronisław Dąbrowski, Lech Wałęsa, kompozytorzy prof. Henryk Mikołaj Górecki i Zbigniew Preisner, a także muzycy Tomasz Stańko i Jan Ptaszyn Wróblewski.