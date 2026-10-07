Trzylatek wypadł z czwartego piętra. Trafił na OIOM

RMF24

Trzyletni chłopiec wypadł z okna mieszkania na czwartym piętrze w Rydułtowach w powiecie wodzisławskim. Dziecko w ciężkim, ale stabilnym stanie przebywa w szpitalu w Katowicach. Policja prowadzi dochodzenie, by ustalić, jak doszło do tego dramatycznego zdarzenia.

Dramatyczne chwile na osiedlu

Do wypadku doszło we wtorek późnym popołudniem na ul. Ofiar Terroru w Rydułtowach (woj. śląskie). Służby ratunkowe zostały zaalarmowane tuż przed godziną 17:30 przez kobietę, która była świadkiem upadku dziecka z wysokości.

Na miejsce natychmiast skierowano patrole policji oraz ratowników medycznych. Chłopiec został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka i Matki w Katowicach.

Chłopczyk przebywa na oddziale intensywnej terapii

Stan chłopca lekarze określają jako ciężki, ale stabilny. Przebywa on na oddziale intensywnej terapii.

„Do naszego szpitala trafił kilkuletni chłopczyk z Rydułtów po upadku z IV piętra. Dziecko jest w stanie ciężkim, ale stabilnym i przebywa na oddziale intensywnej terapii. Nasi medycy walczą o jego życie i zdrowie” – poinformował szpital w mediach społecznościowych.

Według wstępnych ustaleń policji chłopiec miał zbliżyć się do otwartego okna, a następnie wypaść na trawnik. W momencie wypadku 43-letnia matka dziecka była w mieszkaniu. Policjanci przeprowadzili badanie trzeźwości kobiety, które wykazało, że była trzeźwa.

Policja prowadzi postępowanie w sprawie narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Za takie przestępstwo grozi kara do pięciu lat więzienia.

Zgromadzone materiały zostaną przekazane do sądu rodzinnego, który oceni, czy doszło do zaniedbań ze strony opiekunów.