Szczęśliwy finał poszukiwań 10-letniego Tymka i 11-letniego Wojtka

RMF24

Bytomscy policjanci odnaleźli w centrum Bytomia dwóch zaginionych chłopców. 11- i 10-latek są cali i zdrowi. Byli poszukiwani od soboty.

Śląska policja od soboty szukała 10-latka i 11-latka, którzy wyszli z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bytomiu.

Dziś przed godz. 14 udało się odnaleźć Wojtka i Tymoteusza.

Pierwszy z nich wyszedł z ośrodka wychowawczo-opiekuńczego w Bytomiu ok. godziny 13:20, drugi ok. dwóch godzin później. Ostatni raz chłopcy byli widziani w sobotę ok. godz. 16:30 na przystanku autobusowym w Miechowicach. Wsiedli tam do autobusu linii 623 jadącego w kierunku bytomskiego dworca.

Chłopców znaleziono w niedzielę w centrum Bytomia. Są cali i zdrowi.