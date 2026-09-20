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Szczęśliwy finał poszukiwań 10-letniego Tymka i 11-letniego Wojtka

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 20 września (09:27) Aktualizacja: Dzisiaj, 20 września (13:51)

Bytomscy policjanci odnaleźli w centrum Bytomia dwóch zaginionych chłopców. 11- i 10-latek są cali i zdrowi. Byli poszukiwani od soboty.

Szczęśliwy finał poszukiwań 10-letniego Tymka i 11-letniego Wojtka
Zdj. ilustracyjne /Shutterstock

Śląska policja od soboty szukała 10-latka i 11-latka, którzy wyszli z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bytomiu. 

Dziś przed godz. 14 udało się odnaleźć Wojtka i Tymoteusza. 

Pierwszy z nich wyszedł z ośrodka wychowawczo-opiekuńczego w Bytomiu ok. godziny 13:20, drugi ok. dwóch godzin później. Ostatni raz chłopcy byli widziani w sobotę ok. godz. 16:30 na przystanku autobusowym w Miechowicach. Wsiedli tam do autobusu linii 623 jadącego w kierunku bytomskiego dworca.

Chłopców znaleziono w niedzielę w centrum Bytomia. Są cali i zdrowi. 

 

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Źródło: RMF24/PAP
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