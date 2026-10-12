Przez lata znęcał się nad ojcem. Mężczyzna aresztowany ws. śmierci 88-latka

Prokuratura Rejonowa Sosnowiec-Północ nadzoruje śledztwo w sprawie Janusza K., który od lutego 2022 roku miał znęcać się psychicznie i fizycznie nad swoim ojcem. Według ustaleń śledczych w jednym z domów w północnej części Sosnowca przez ponad cztery lata dochodziło do regularnych awantur i aktów agresji.
Tragiczny finał rodzinnego dramatu
Do tragedii doszło 2 października 2026 roku. Jak informuje rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu, Bartosz Kilian, tego dnia Janusz K. miał ponownie zaatakować swojego ojca, powodując u niego rozległe obrażenia ciała, w tym poważne rany głowy. 88-letni mężczyzna zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.
Śledczy przeprowadzili szczegółowe oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczyli ślady kryminalistyczne oraz przesłuchali świadków, którzy znali sytuację rodzinną podejrzanego i ofiary. Januszowi K. przedstawiono zarzut wieloletniego znęcania się nad osobą nieporadną oraz spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego następstwem była śmierć.
53-latek nie przyznał się do winy i zaprzeczył stosowaniu przemocy wobec ojca.
Decyzja sądu i grożąca kara
Prokuratura złożyła wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego, argumentując to obawą matactwa oraz grożącą surową karą. Sąd Rejonowy w Sosnowcu przychylił się do wniosku i aresztował Janusza K. na trzy miesiące. Za zarzucane czyny grozi mu od pięciu lat więzienia do dożywocia, a za znęcanie się nad osobą nieporadną – od pół roku do ośmiu lat pozbawienia wolności.