Przez lata znęcał się nad ojcem. Mężczyzna aresztowany ws. śmierci 88-latka

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Sąd aresztował 53-letniego Janusza K., podejrzanego o wieloletnie znęcanie się nad swoim 88-letnim ojcem, które miało doprowadzić do jego śmierci. Śledczy ujawniają wstrząsające szczegóły rodzinnej tragedii.

Prokuratura Rejonowa Sosnowiec-Północ nadzoruje śledztwo w sprawie Janusza K., który od lutego 2022 roku miał znęcać się psychicznie i fizycznie nad swoim ojcem. Według ustaleń śledczych w jednym z domów w północnej części Sosnowca przez ponad cztery lata dochodziło do regularnych awantur i aktów agresji.

Zaczęło się od grypy. 17-letni Kacper musiał przejść przeszczep płuc 17-letni Kacper po zakażeniu grypą trafił do szpitala w stanie ciężkiej niewydolności wielonarządowej. Nastolatek musiał przejść przeszczep płuc, bo – jak podkreślali lekarze – był to jedyny sposób, aby uratować jego życie. W prawym płucu chłopak…

Tragiczny finał rodzinnego dramatu

Do tragedii doszło 2 października 2026 roku. Jak informuje rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu, Bartosz Kilian, tego dnia Janusz K. miał ponownie zaatakować swojego ojca, powodując u niego rozległe obrażenia ciała, w tym poważne rany głowy. 88-letni mężczyzna zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.

Śledczy przeprowadzili szczegółowe oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczyli ślady kryminalistyczne oraz przesłuchali świadków, którzy znali sytuację rodzinną podejrzanego i ofiary. Januszowi K. przedstawiono zarzut wieloletniego znęcania się nad osobą nieporadną oraz spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego następstwem była śmierć.

53-latek nie przyznał się do winy i zaprzeczył stosowaniu przemocy wobec ojca.

Decyzja sądu i grożąca kara

Prokuratura złożyła wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego, argumentując to obawą matactwa oraz grożącą surową karą. Sąd Rejonowy w Sosnowcu przychylił się do wniosku i aresztował Janusza K. na trzy miesiące. Za zarzucane czyny grozi mu od pięciu lat więzienia do dożywocia, a za znęcanie się nad osobą nieporadną – od pół roku do ośmiu lat pozbawienia wolności.