Około stu związkowców z "Solidarności" i "Sierpnia 80" demonstrowało przed bramą Huty Pokój w Rudzie Śląskiej. Powodem jest pogarszająca się sytuacja spółki Huta Pokój Konstrukcje. Według związkowców, winę za problemy tego zakładu ponosi Węglokoks. Jak mówią - spółka realizuje kontrakty, ale zyski bierze dla siebie.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do Grupy Kapitałowej Węglokoks należą hutnicze spółki:

Huta Łabędy w Gliwicach,

Walcownia Blach Grubych Batory w Chorzowie

Huta Pokój Profile

i Huta Pokój Konstrukcje.

Jedną z przyczyn środowej akcji protestacyjnej była też pogarszająca się - według związkowców - sytuacja spółki Huta Pokój Konstrukcje. Winą za problemy tego zakładu związkowcy obarczają właściciela, czyli Węglokoks. Ich zdaniem zyski z kontraktów realizowanych przez Hutę Pokój Konstrukcje zamiast zostać w spółce, trafiają do Węglokoksu.

W sierpniu 2022 roku zapowiedziano dokapitalizowanie hutniczych podmiotów Węglokoksu o łącznej wartości 560 mln zł. We wtorek Węglokoks potwierdził, że dokapitalizowanie powinno być zrealizowane do końca października tego roku. Związkowcy czekają jednak na konkretne działania.

Co mówią pracownicy?

Węglokoks przejął Hutę Pokój Konstrukcje z 80-procentowym udziałowcem. Niestety nie włożył tam ani złotówki. Pieniądze, które są, to są pieniądze tzw. w obrocie. On wykłada rzeczywiście na kontrakt, ale z tego idą prowizje. Huta Pokój Konstrukcje nie została dokapitalizowana - ona po prostu ciągnie z miesiąca na miesiąc nie płacąc żadnych rachunków - mówił w trakcie pikiety jeden z pracowników Huty. Jak dodał, Huta "nakręciła sobie długu, co nie miara".

Jak zapowiadają pracownicy, "jeśli nie będzie jakiegokolwiek odruchu ze strony Węglokoksu i konkretnych rozmów, to protest się zaostrzy".

Cały czas słyszymy ze strony Węglokoksu obietnice, z których nic nie wynika. Chcemy prawdziwego dialogu i podpisania prawdziwego porozumienia - mówił podczas środowej demonstracji szef Solidarności w Hucie Pokój Joachim Kuchta.

Prezes: Po ciężkich latach prawie 0,5 mln zł zysku

Prezes Huty Pokój Konstrukcje Grzegorz Nowak powiedział, że po kilku ciężkich latach spółka wygenerowała w tym roku prawie pół miliona zysku.

Pozyskujemy wiele nowych kontraktów, a dzięki Węglokoksowi mamy zapewnioną możliwość ich realizacji. Omawiamy również proces dokapitalizowania; spółka otrzyma na własność majątek produkcyjny, co w perspektywie czasu pozwoli na usamodzielnienie się spółki - wyjaśnił prezes Nowak.

Węglokoks zapewnia, że wszystkie ogłoszone wcześniej projekty inwestycyjne - w tym projekt budowy na terenach Huty Pokój nowej stalowni - są w pełni aktualne.

W ostatnich miesiącach ruszyły prace projektowe związane z planami budowy stalowni i walcowni w Rudzie Śląskiej - największego projektu inwestycyjnego w historii Grupy Kapitałowej Węglokoks. Inwestycja ta pozwoli Węglokoksowi oraz należącym do Grupy spółkom hutniczym na poprawę konkurencyjności rynkowej w kolejnych dziesięcioleciach. To również szansa na dynamiczny rozwój całego regionu - podała firma.

Nowa stalownia za 5 mld złotych

Według zapowiedzi z sierpnia tego roku, w Rudzie Śląskiej do 2027 roku ma powstać kosztem 5 mld złotych nowa stalownia o zdolności produkcyjnej 1 mln ton stali rocznie.

Węglokoks szacuje, że przychody przyszłej stalowni ze sprzedaży mogą sięgnąć 4,5 mld zł rocznie, ze średnią marżą w wysokości 8 proc. Połowa produkcji ma być przeznaczona na potrzeby wewnętrze hut z Grupy Węglokoksu, a pozostała część trafi na rynek. Wraz ze stalownią powstać ma również walcownia.

Z danych Węglokoksu wynika, że w ciągu ośmiu miesięcy tego roku hutnicze spółki Grupy osiągnęły dobre wyniki finansowe. Huta Łabędy zarobiła w tym okresie 83 mln zł, Huta Pokój Profile ponad 26 mln zł, Walcownia Blach Batory 7 mln zł, a Huta Pokój Konstrukcje miała 0,5 mln zł zysku.

Spodziewane jeszcze w październiku dokapitalizowanie hutniczych spółek Węglokoksu ma rozpocząć w hutach - jak podaje spółka - "potężne rozwojowe procesy inwestycyjne, które znacząco wpłyną na ugruntowanie pozycji rynkowej tych przedsiębiorstw, ale również stabilizację miejsc pracy". Jeszcze w tym roku planowane jest rozpoczęcie inwestycji za pół miliarda zł.