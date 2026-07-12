Owad użądlił 5-latka w podniebienie. Lądowało LPR, błyskawiczna reakcja strażnika

RMF24

Groźna sytuacja nad Jeziorem Paprocańskim w Tychach. W sobotę 5-letni chłopiec został tam użądlony przez pszczołę w podniebienie. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, ale na szczęście chłopcu nic poważnego się nie stało. Spora w tym zasługa nie tylko medyków, ale i strażnika miejskiego, który akurat był nad jeziorem.

W całej sytuacji śmiało można powiedzieć, że 5-latek, mimo użądlenia, miał szczęście. Po tym, jak do niego doszło, matka chłopca wiedziała, gdzie szukać pomocy. Nad jeziorem odbywało się wydarzenie „Tyskie śniadania”, którego jednym z elementów był pokaz edukacyjny dotyczący bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy. Prowadził go strażnik miejski z Tychów, który pełni również funkcję przewodnika psa w Grupie Ratowniczo-Poszukiwawczej działającej przy OSP Stare Bielsko. To właśnie do niego po użądleniu zwróciła się matka chłopca.

Ze względu na szybko rozwijający się obrzęk po użądleniu, ryzyko dla zdrowia 5-latka było duże, dlatego funkcjonariusz wezwał na miejsce medyków. Nad jeziorem lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który ostatecznie odleciał bez pacjenta.

Zdecydowano, że chłopiec zostanie przewieziony karetką do szpitala w Katowicach. „Dzięki szybkiej reakcji naszego funkcjonariusza oraz sprawnej współpracy wszystkich służb pomoc dotarła na czas, a zagrożenie dla życia dziecka zostało skutecznie zażegnane” – relacjonuje Straż Miejska Miasta Tychy w mediach społecznościowych.