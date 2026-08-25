Nieletni złodzieje okradli plażowiczów. Później sami padli ofiarą rozboju

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Trzej nastolatkowie okradli plażowiczów na terenie ośrodka Czechowice w Gliwicach, zabierając im m.in. sztabkę złota. Gdy następnego dnia nieletni złodzieje pochwalili się łupem starszym kolegom, ci odebrali im zrabowane przedmioty. Policjantom udało się zatrzymać sprawców i odzyskać łup.

Kradzież w gliwickim ośrodku. Zrabowano m.in. sztabkę złota

Do kradzieży doszło 15 sierpnia – przekazała nadkomisarz Marzena Szwed z gliwickiej policji w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Sprawcy wykorzystali nieuwagę plażowiczów na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Czechowice w Gliwicach i ukradli pozostawione bez opieki rzeczy osobiste m.in. telefony komórkowe, dokumenty, pieniądze oraz przechowywaną w portfelu sztabkę złota, ważącą 20 gramów i wartą 11 tys. zł.

Fot. Komenda Miejska Policji w Gliwicach / materiały udostępnione

Mundurowi ustalili, że związek z kradzieżą mogło mieć trzech nastolatków w wieku 12, 13 i 16 lat. Kolejnego dnia 12 i 16-latek spotkali się w centrum Gliwic ze swoimi starszymi kolegami.

Gdy pochwalili się łupem, spotkanie przybrało nieoczekiwany obrót. Starsi nastolatkowie, gdy tylko dowiedzieli się, że młodsi chłopcy mają przy sobie cenne przedmioty, użyli wobec nich przemocy, zabierając im skradzioną wcześniej gotówkę oraz sztabkę złota. W ten sposób nieletni złodzieje sami stali się ofiarami rozboju – opisywała nadkom. Szwed.

Sprawcy wpadli w ręce policji

Policja zatrzymała dwóch 17-latków podejrzanych o rozbój. W ręce mundurowych wpadł również 18-latek, który wiedząc, że złoto pochodzi z przestępstwa, pomagał w sprzedaży sztabki. Policjanci odzyskali też całe zrabowane mienie i zatrzymali nieletnich sprawców kradzieży. 12- i 16-latek zostali ujęci trzy dni po kradzieży, natomiast ich 13-letni wspólnik wpadł dwa dni później na gorącym uczynku podczas kolejnej kradzieży, tym razem sklepowej, na terenie Gliwic.

Dwaj 17-latkowie usłyszeli zarzuty rozboju, za co grozi im kara do 15 lat więzienia. 18-latek odpowie za paserstwo umyślne, zagrożone karą do 5 lat więzienia. Cała ta trójka trafiła pod dozór policji. Sprawa trzech nieletnich, związanych z kradzieżą w Czechowicach, trafi natomiast do sądu rodzinnego, który zdecyduje o ich dalszym losie.