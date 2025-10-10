Reprezentacja Polski zmierzy się z Litwą w kolejnym meczu eliminacji do Mistrzostw Świata 2026. Spotkanie to ma kluczowe znaczenie w kontekście walki o awans na mundial, ponieważ każda strata punktów może mieć poważne konsekwencje w końcowym układzie tabeli.

/ Materiały prasowe

Tabela grupy G po zwycięstwie nad Finlandią - Polska tuż za Holandią

Po ostatnim meczu z Finlandią sytuacja w grupie G eliminacji Mistrzostw Świata 2026 stała się wyjątkowo wyrównana. Reprezentacja Polski, dzięki cennemu zwycięstwu, awansowała na drugie miejsce w tabeli i zrównała się punktami z prowadzącą Holandią. Obie drużyny mają po 10 punktów. O kolejności decyduje jednak bilans bramek, który wciąż przemawia na korzyść Holendrów.

Za plecami Polaków i Holendrów toczy się równie zacięta walka - trzecie miejsce zajmuje Finlandia z 7 punktami, która wciąż ma matematyczne szanse na awans. Kolejne pozycje należą do Litwy i Malty, które mimo ambitnej postawy, nie liczą się już w walce o czołowe lokaty.

W obecnym układzie każdy kolejny mecz ma ogromne znaczenie. Polska, aby myśleć o bezpośrednim awansie, musi utrzymać wysoką formę i liczyć na potknięcie Holandii w nadchodzących spotkaniach. Bezpośrednie starcie obu drużyn, zaplanowane na listopad, może zadecydować o ostatecznym zwycięzcy grupy G.

Kalendarz decydujących spotkań

Przed reprezentacją Polski ostatnie, kluczowe tygodnie eliminacji do Mistrzostw Świata 2026. Jesienią biało-czerwoni rozegrają trzy spotkania, które przesądzą o ich losie w grupie G. Pierwszym z nich będzie wyjazdowy mecz z Litwą, zaplanowany na 12 października 2025 roku. Starcie z naszym północnym sąsiadem to obowiązkowy punkt do zdobycia - ewentualne potknięcie mogłoby znacząco utrudnić walkę o awans.

Następnie Polacy zmierzą się w jednym z najważniejszych spotkań całych eliminacji - 14 listopada podejmą Holandię. To bezpośredni pojedynek dwóch głównych kandydatów do zajęcia pierwszego miejsca w grupie, dającego bezpośredni awans na mundial. Wynik tego meczu może ostatecznie zadecydować o tym, kto pojedzie do Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku w 2026 roku bez konieczności udziału w barażach.

Scenariusze na baraże - droga Polaków do mundialu

Choć celem reprezentacji Polski pozostaje bezpośredni awans z pierwszego miejsca w grupie G, realny scenariusz zakłada także możliwość gry w barażach. Zgodnie z zasadami eliminacji UEFA do Mistrzostw Świata 2026, zwycięzcy grup kwalifikują się bezpośrednio na mundial, natomiast zespoły z drugich miejsc otrzymują szansę walki o awans w dodatkowej rundzie barażowej.

Dla Polski oznacza to, że nawet jeśli nie uda się wyprzedzić Holandii, droga na mistrzostwa wciąż pozostanie otwarta. W barażach zagra bowiem 12 drużyn - dziesięć z drugich miejsc w grupach oraz dwie ekipy z najwyższym dorobkiem punktowym w rankingu Ligi Narodów UEFA, które nie zajęły miejsca premiowanego awansem. Rywalizacja będzie przebiegać w systemie półfinałów i finałów rozgrywanych w jednym meczu, co czyni każdy pojedynek wyjątkowo trudnym i nieprzewidywalnym.

Dla biało-czerwonych kluczowe będzie więc utrzymanie pozycji wicelidera grupy i zdobywanie punktów nawet w meczach z teoretycznie słabszymi rywalami. Każdy gol może mieć znaczenie, bo w przypadku równej liczby punktów o kolejności może zadecydować bilans bramek.

Baraże zaplanowano na marzec 2026 roku.

Legalny bukmacher i bonusy bukmacherskie - jak śledzić eliminacje?

Walka o awans to nie tylko test sportowej formy, ale również sprawdzian charakteru, determinacji i konsekwencji całego zespołu. Kibice liczą na to, że reprezentacja pokaże pełnię swoich możliwości i zakończy eliminacje z podniesioną głową.

