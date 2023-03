Postępy budowy odcinka linii tramwajowej w Katowicach wzdłuż ul. Grundmanna pozwolą od 1 kwietnia 2023 r. wznowić ruch tramwajów na łączących Katowice oraz Chorzów równoległych torowiskach wzdłuż ul. Gliwickiej i ul. Chorzowskiej, które połączy nowa linia – podały Tramwaje Śląskie.

Zdjęcie ilustracyjne / Zbigniew Meissner / PAP

Jak przekazał rzecznik Tramwajów Śląskich Andrzej Zowada, oprócz tych dwóch tras łączących Katowice i Chorzów, w najbliższych dniach wprowadzane będą też zmiany na liniach między Katowicami a Sosnowcem oraz Świętochłowicami a Chorzowem.

Wartą blisko 40 mln zł umowę na budowę w ciągu 14 miesięcy nowego, ok. 600-metrowego odcinka linii wzdłuż ul. Grundmanna Tramwaje Śląskie podpisały z konsorcjum spółek Spaw-Tor, Silesia Invest i Grotex w marcu 2022 r. Umownego terminu nie uda się dochować, jednak prace, które w ostatnich tygodniach skutkowały przerwaniem obu ciągów tramwajowych między Katowicami i Chorzowem, postępują.

Od soboty 1 kwietnia, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, zarówno na ul. Gliwickiej, jak i wzdłuż ul. Chorzowskiej, przywrócony zostanie ruch tramwajów. Na ul. Gliwickiej tramwaje będą kursowały już po dwóch nowych torach, zaś przy ul. Chorzowskiej ruch tramwajów między przystankami Dąb Huta Baildon a Katowice Stęślickiego prowadzony będzie po jednym torze - poinformował Zowada.

Zmiany również w Świętochłowicach

W Świętochłowicach od początku lutego br. trwa modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Katowickiej od granicy z Chorzowem do ul. Żołnierskiej. Zadanie podzielone jest na etapy, z których pierwszy - fragment od ul. Armii Krajowej w Chorzowie do skrzyżowania z ul. Wolności - dobiega końca.

Od 1 kwietnia wznowiony zostanie ruch tramwajów w relacji: Świętochłowice - Chorzów Batory, a wykonawca przystąpi do realizacji drugiego etapu - od strony chorzowskiej ul. Wolności do skrzyżowania z ul. Katowicką. Tym samym ta relacja zostanie wyłączona z ruchu tramwajowego - zapowiedział Zowada.

Ze względu na te zmiany od soboty 1 kwietnia wznowione zostanie kursowanie linii nr 0, 23 i 43 na ich stałych trasach oraz zawieszone zostaną linie tymczasowe nr 41, 59 i 60, a także linia zastępcza T-7. Według nowych rozkładów wznowione zostaną linie tramwajowe: nr 7 (stałą trasą), nr 9 (Bytom pl. Sikorskiego - Ruda Śl. - Chorzów Batory Zajezdnia) i nr 17 (Bytom pl. Sikorskiego - Piaśniki - Batory Zajezdnia).

Tramwaje linii nr 19 będą kursowały według nowych rozkładów z Katowic pl. Wolności przez Chorzów Rynek do Batorego Zajezdni, a nr 49 trasą: Bytom Stroszek Zajezdnia - Bytom Łagiewniki Zajezdnia. Uruchomiona zostanie linia nr 62 trasą: Katowice Zawodzie Zajezdnia - Katowice Rynek - Batory Dworzec PKP - Chorzów Rynek - Katowice Rondo - Rynek - Brynów. Uruchomiona zostanie zastępcza linia T-9 Chorzów Rynek - Świętochłowice Mijanka. Zmienione zostaną czasy odjazdów wielu innych linii.

Remont linii tramwajowej w Szopienicach

Z początkiem kwietnia w Katowicach Szopienicach rozpocznie się modernizacja odcinka linii tramwajowej wzdłuż ul. Obrońców Westerplatte - przy wstrzymaniu ruchu tramwajowego. Od 4 kwietnia linia nr 15 będzie kursować co 20 minut w relacji Zagórze Rondo Jana Pawła II - Szopienice Kościół. Tymczasowa linia nr 35 co 20 minut pojedzie z Zagórza do Milowic. Roboty mają zostać wykonane do końca lipca br.

W związku z tym od soboty zostaną zawieszone linie: 14, 15, 26 i 34 (nr 15 tylko do 3 kwietnia) i zostanie uruchomiona komunikacja zastępcza: T-14 (Katowice Zawodzie - Mysłowice Poczta), T-15 (Sosnowiec Urząd Miasta -Zawodzie Centrum Przesiadkowe - tylko 1-3 kwietnia) oraz T-34 (Zawodzie - Szopienice Pętla).

Zmiany obejmą również kilka linii autobusowych. Szczegółowy komunikat obejmujący wszystkie zmiany wprowadzane od 1 kwietnia dostępny jest na stronie internetowej Zarządu Transportu Metropolitalnego w zakładce Aktualności - Komunikaty (rj.metropoliaztm.pl/news/i/2650/). Pasażerowie mogą również dzwonić na bezpłatną i czynną przez całą dobę infolinię ZTM (800 16 30 30).

Wszystkie te zadania to elementy projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, który powinien zostać rozliczony do końca br. Projekt oszacowano pierwotnie na ok. 885 mln zł kosztów kwalifikowanych netto (1,088 mld zł brutto; przy ok. 562 mln zł dotacji). Według ostatnich informacji Tramwajów Śląskich obecnie jego wartość to już blisko 1,5 mld zł.