Karambol na A4. Zderzyło się siedem aut, utrudnienia już nie występują

Poważny wypadek na A4 w kierunku Katowic
Na A4, na odcinku w. Zabrze Południe - w. Ruda Śląska, na 323. kilometrze, zderzyło się siedem pojazdów. Policja informowała tuż po godz. 8, że ruch w kierunku Katowic odbywał się pasem awaryjnym, a potem był zamknięty w obu kierunkach z uwagi na lądowanie śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń służb pracujących na miejscu. Jeśli to możliwe, zalecamy korzystanie z dróg alternatywnych - apelowała śląska policja.
Trzy osoby zostały ranne. Jedna osoba została przewieziona do szpitala na badania.