Karambol na A4. Zderzyło się siedem aut, utrudnienia już nie występują

RMF24

Siedem samochodów zderzyło się o poranku na autostradzie A4, na 323. kilometrze, w Rudzie Śląskiej. Trzy osoby zostały ranne. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ruch na czas lądowania był zamknięty w obu kierunkach. Trasa jest już przejezdna.

Poważny wypadek na A4 w kierunku Katowic

Na A4, na odcinku w. Zabrze Południe - w. Ruda Śląska, na 323. kilometrze, zderzyło się siedem pojazdów. Policja informowała tuż po godz. 8, że ruch w kierunku Katowic odbywał się pasem awaryjnym, a potem był zamknięty w obu kierunkach z uwagi na lądowanie śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń służb pracujących na miejscu. Jeśli to możliwe, zalecamy korzystanie z dróg alternatywnych - apelowała śląska policja.

Trzy osoby zostały ranne. Jedna osoba została przewieziona do szpitala na badania.