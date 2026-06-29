RMF24

W Kamieńcu Ząbkowickim na Dolnym Śląsku doszło do poważnego pożaru budynku wielorodzinnego. Ogień objął cały obiekt, a wśród poszkodowanych znalazł się strażak ochotnik. Trwa walka o opanowanie żywiołu i zabezpieczenie sąsiednich budynków.

Pożar budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Złotostockiej w Kamieńcu Ząbkowickim na Dolnym Śląsku.

Informację z Gorącej Linii RMF FM potwierdziła nam straż pożarna.

Na miejscu natychmiast pojawiły się liczne zastępy straży pożarnej. Niestety, w wyniku pożaru ucierpiały dwie osoby, w tym jeden z ratowników.

Budynek jest całkowicie objęty pożarem, są dwie osoby poszkodowane, w tym jeden strażak ratownik OSP - powiedział reporterce RMF FM Martynie Czerwińskiej - Sławomir Sobieraj ze straży pożarnej w Ząbkowicach Śląskich.



Trudna akcja gaśnicza

Akcja gaśnicza prowadzona jest w bardzo trudnych warunkach. Strażacy walczą nie tylko z płomieniami, ale także z ryzykiem rozprzestrzenienia się ognia na sąsiednie budynki.

Sytuację utrudnia konstrukcja budynku.

Droga wojewódzka nr 382 jest zamknięta.