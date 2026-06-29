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Pożar budynku w Kamieńcu Ząbkowickim. Wśród poszkodowanych strażak

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 29 czerwca (14:16) Aktualizacja: Dzisiaj, 29 czerwca (14:34)

W Kamieńcu Ząbkowickim na Dolnym Śląsku doszło do poważnego pożaru budynku wielorodzinnego. Ogień objął cały obiekt, a wśród poszkodowanych znalazł się strażak ochotnik. Trwa walka o opanowanie żywiołu i zabezpieczenie sąsiednich budynków.

Pożar budynku w Kamieńcu Ząbkowickim. Wśród poszkodowanych strażak
Pożar kamienicy w Ząbkowicach Śląskich /Straż pożarna
  • W Kamieńcu Ząbkowickim na Dolnym Śląsku wybuchł pożar budynku wielorodzinnego.
  • W wyniku pożaru ucierpiały dwie osoby, w tym jeden strażak ochotnik.
  • Strażacy walczą, by ogień nie przeniósł się na sąsiednie budynki.

Pożar budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Złotostockiej w Kamieńcu Ząbkowickim na Dolnym Śląsku.

Informację z Gorącej Linii RMF FM potwierdziła nam straż pożarna. 

Na miejscu natychmiast pojawiły się liczne zastępy straży pożarnej. Niestety, w wyniku pożaru ucierpiały dwie osoby, w tym jeden z ratowników. 

Budynek jest całkowicie objęty pożarem, są dwie osoby poszkodowane, w tym jeden strażak ratownik OSP - powiedział reporterce RMF FM Martynie Czerwińskiej - Sławomir Sobieraj ze straży pożarnej w Ząbkowicach Śląskich. 
 

Trudna akcja gaśnicza

Akcja gaśnicza prowadzona jest w bardzo trudnych warunkach. Strażacy walczą nie tylko z płomieniami, ale także z ryzykiem rozprzestrzenienia się ognia na sąsiednie budynki. 

Sytuację utrudnia konstrukcja budynku.

Droga wojewódzka nr 382  jest zamknięta.

Źródło: RMF24
Tagi: pożar

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