Pożar budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Złotostockiej w Kamieńcu Ząbkowickim na Dolnym Śląsku.
Informację z Gorącej Linii RMF FM potwierdziła nam straż pożarna.
Na miejscu natychmiast pojawiły się liczne zastępy straży pożarnej. Niestety, w wyniku pożaru ucierpiały dwie osoby, w tym jeden z ratowników.
Budynek jest całkowicie objęty pożarem, są dwie osoby poszkodowane, w tym jeden strażak ratownik OSP - powiedział reporterce RMF FM Martynie Czerwińskiej - Sławomir Sobieraj ze straży pożarnej w Ząbkowicach Śląskich.
Trudna akcja gaśnicza
Akcja gaśnicza prowadzona jest w bardzo trudnych warunkach. Strażacy walczą nie tylko z płomieniami, ale także z ryzykiem rozprzestrzenienia się ognia na sąsiednie budynki.
Sytuację utrudnia konstrukcja budynku.
Droga wojewódzka nr 382 jest zamknięta.