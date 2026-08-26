Gang seryjnych włamywaczy w Śląskiem rozbity. To obywatele różnych krajów

RMF24

Policja zatrzymała podejrzanych o serię włamań w Siewierzu i Wojkowicach Kościelnych w Śląskiem. Kradli m.in. pieniądze, złoto i sprzęt elektroniczny. Zatrzymani w tej sprawie to obywatele kilku europejskich krajów.

Jak informuje reporter RMF FM Marcin Buczek, do serii włamań doszło na przełomie lipca i sierpnia w Siewierzu oraz Wojkowicach Kościelnych (woj. śląskie). Sprawcy wybierali domy jednorodzinne, do których wchodzili pod nieobecność właścicieli.

Sprawcy po wyłamaniu zamka z drzwi wejściowych dostali się do wnętrza domu, skąd skradli ponad 20 tysięcy złotych oraz złotą biżuterię o wartości około 10 tysięcy złotych - informuje policja o jednym z włamań w Siewierzu.

W Wojkowicach Kościelnych łupem przestępców padły pieniądze oraz złota i srebrna biżuteria. Wartość strat oszacowano na około 15 tysięcy złotych. Policja podejrzewa, że włamywacze mogli wcześniej prowadzić obserwację domów, by upewnić się, że nikogo nie ma w środku.

Zatrzymania i przeszukania w powiecie gliwickim

W powiecie gliwickim policjanci zatrzymali pięć osób - kobietę i czterech mężczyzn, obywateli kilku europejskich krajów.

Ostatecznie zarzuty postawiono dwóm z nich.

Kluczowe dla sprawy okazały się przeszukania, podczas których funkcjonariusze zabezpieczyli gotówkę, biżuterię, telefony komórkowe, komputery oraz narzędzia mogące służyć do włamań.

Włamywacze błyskawicznie pozbywali się również części łupów - podkreślają śledczy.

Fot. Policja w Będzinie

Policja sprawdza teraz, czy rozbita grupa mogła działać także w innych miejscowościach województwa śląskiego. Funkcjonariusze apelują do osób, które mogły paść ofiarą podobnych przestępstw, o kontakt z najbliższą jednostką policji.