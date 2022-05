W Wiśle zorganizowano Galę Polskiej Transplantologii „Drugie Życie”, która tradycyjnie odbywa się w przededniu Biegu po Nowe Życie. Uhonorowano osoby i instytucje, które szczególnie zasłużyły się dla medycyny transplantacyjnej.

Na scenie pojawili się nagrodzeni w sześciu kategoriach.

W kategorii "Osobowość polskiej transplantologii" nagrodzony został prof. Zbigniew Włodarczyk, wielki przyjaciel wszystkich osób po transplantacjach.

Przemysław Saleta nagrodzony został w kategorii "Aktywni po transplantacji", w kategorii "Media o transplantacji" docenione zostało wydawnictwo Motor-Presse Polska, a w kategorii "Aktywni po transplantacji" Ewa Żółtowska.

W kategorii "Rok w polskiej transplantacji" wyróżnione zostały wszystkie polskie ośrodki przeszczepiające serca. W zeszłym roku wykonano aż 200 transplantacji tego narządu. Nagrodzone ośrodki to: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy, Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Nagrodę specjalną Biegu po Nowe Życie otrzymało Miasto Warszawa.

Wyróżnienia zaprojektował Andrzej Pągowski.

W sobotę Bieg po Nowe Życie w Wiśle

Bieg po Nowe Życie - największa polska inicjatywa społeczna promująca świadome dawstwo narządów - odbędzie się jutro w Wiśle.

Przyjedzie ponad 40 przedstawicieli polskiej medycyny transplantacyjnej, lekarzy transplantologów, kardiologów, nefrologów, koordynatorów transplantacyjnych. Wśród nich między innymi prezes Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego prof. Alicja Dębska- Ślizień, przewodniczący Polskiej Rady Transplantacyjnej prof. Roman Danielewicz, dyrektor ds. medycznych Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji Poltransplant dr hab. Jarosław Czerwiński, kierownik Kliniki Kardiochirurgii UCK WUM w Warszawie prof. Mariusz Kuśmierczyk, kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej UCK WUM prof. Sławomir Nazarewski, kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus UCK WUM prof. Maciej Kosieradzki, kierownik Kliniki Kardiochirurgii i Transplantologii Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego UM w Poznaniu prof. Marek Jemielity, koordynator oddziału kardiochirurgii dziecięcej Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu dr Szymon Pawlak, koordynator programu przeszczepiania płuc w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu dr Maciej Urlik, oraz kierownik Pododdziału Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii USK we Wrocławiu prof. Michał Zakliczyński i Kierownik Odcinka Transplantologii i Mechanicznego Wspomagania Krążenia Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II dr hab. Karol Wierzbicki.

Na symbolicznej trasie marszu nordic walking wystąpią jak zawsze osoby po przeszczepieniu, przedstawiciele świata medycyny oraz osoby znane z ekranów telewizyjnych, świata filmu, teatru, estrady, sportu czy mediów.

Na aspekt medyczny Biegu po Nowe Życie mocno zwraca uwagę jeden z partnerów wydarzenia - Aegon - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. My jako Aegon czujemy się firmą odpowiedzialną społecznie. Odpowiedzialność dla nas to wspieranie ważnych inicjatyw wykraczających poza nasza podstawową działalność związaną z zabezpieczaniem finansowym życia i zdrowia naszych klientów. Dlatego bliska jest nam kampania wspierająca ideę transplantologii i edukację związaną z tą bardzo ważną gałęzią medycyny. Dla nas to naturalne uzupełnienie naszej podstawowej działalności - mówi Jan Zimowicz, członek zarządu firmy.

Jednym z takich chorych, którzy powrócili do zdrowia i regularnie uczestniczą w Biegu po Nowe Życie jest Henryk Kulikowski. Biorąc udział w wydarzeniu łączy dwie role - osoby po przeszczepieniu i właściciela firmy SIPEKO - jednego z partnerów Biegu po Nowe Życie. Henrykowi Kulikowskiemu przeszczepiono nerkę i trzustkę. Ja żyję nawet z trzema nowymi narządami, bo prowadząc badania naukowe lekarze zaobserwowali, że trzustka znacznie lepiej się przyjmuje, jeśli jest przeszczepiona razem z dwunastnicą. Dlatego mnie przeszczepiono także fragment dwunastnicy dawcy. Zabieg przeprowadził profesor Marek Durlik, lekarz, który jako pierwszy w Polsce przeszczepił jednocześnie nerkę i trzustkę. Było to zaledwie rok przed moją operacją - mówi.

20. Bieg po Nowe Życie rozpocznie się 14 maja o 15:00 na rynku w Wiśle.