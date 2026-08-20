Dramat pod Żywcem. Na kobietę stoczył się ze zbocza samochód

RMF24

40-letnia kobieta zginęła pod kołami staczającego się ze zbocza samochodu. Do wypadku doszło w czwartek rano na leśnej drodze w Lipowej w powiecie żywieckim (woj. śląskie). Kierowca był trzeźwy. Przyczyny wypadku bada policja.

Do wypadku doszło około w czwartek o godz. 5.30 na drodze leśnej w kierunku Skrzycznego.

„65-letni kierujący, podczas ruszania pojazdem, zaczął staczać się ze zbocza. Jedna z pasażerek właśnie w tym momencie opuściła samochód, w wyniku czego znalazła się pod kołami pojazdu” - poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Żywcu. 40-letnia kobieta poniosła śmierć.

Na miejscu policjanci pracowali pod nadzorem prokuratora. Śledczy będą teraz ustalali dokładne okoliczności tragedii.

Do dalszych czynności został zabezpieczony również samochód marki Gaz. Kierujący tym autem był trzeźwy – poinformowała żywiecka policja.

„To zdarzenie przypomina, jak ważne jest zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się pojazdem, również poza drogami publicznymi. Kierujący powinien zawsze upewnić się, że pojazd jest właściwie zabezpieczony przed ruszeniem lub stoczeniem się, a wszyscy pasażerowie powinni pozostawać w bezpiecznym miejscu” - podsumowała żywiecka komenda.