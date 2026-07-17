Betoniarka runęła na rowerzystkę i osobówkę. Śledztwo ws. tragedii w Czernichowie

RMF24

Jest śledztwo w sprawie tragicznego wypadku, do którego doszło we wtorek w Czernichowie na drodze wojewódzkiej 948 w woj. śląskim. Zginęły dwie osoby, a jedna została ranna. Żywiecka prokuratura prowadzi śledztwo pod kątem nieumyślnego spowodowania zdarzenia, w którym zginęli ludzie.

We wtorkowym wypadku w Czernichowie zginęły dwie osobym, zdj. KPP Żywiec

We wtorkowym wypadku w Czernichowie zginęły dwie osobym, zdj. KPP Żywiec / Policja

Do wypadku doszło we wtorek około godz. 14:40 w Czernichowie na ulicy Żywieckiej.

Betoniarka, którą kierował 26-latek, z nieustalonych dotąd przyczyn przewróciła się na łuku drogi na lewą stronę jezdni. Auto uderzyło w 31-letnią rowerzystkę oraz Toyotę kierowaną przez 19-latka.

Do tragedii doszło we wtorek w Czernichowie, zdj. KPP Żywiec

Niestety, mimo akcji służb ratunkowych, kierowca betoniarki i rowerzystka zmarli. 19-latek trafił do szpitala na badania, po których wypisano go do domu.

Rzeczniczka bielskiej prokuratury okręgowej Małgorzata Moś-Brachowska przekazała, że sprawa prowadzona jest pod kątem nieumyślnego spowodowania wypadku, którego następstwem jest śmierć osoby. Grozi za to od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia.

Teraz stan techniczny betoniarki zbada biegły. Śledczy zarządzili sekcje zwłok obu ofiar.

19-latek, który kierował busem, został po badaniach wypuszczony ze szpitala, zdj. KPP Żywiec