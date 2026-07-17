Tragedia na A4, wyszedł tylko zmienić koło. Policja pilnie szuka tego kierowcy

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Policja z Krapkowic i prokuratura w Strzelcach Opolskich poszukują świadków śmiertelnego wypadku, do którego doszło w środę w nocy na opolskim odcinku autostrady A4. Zginął 39-letni kierowca ciężarówki. Sprawca uciekł z miejsca wypadku.

Do tragedii doszło w środę 15 lipca na autostradzie A4 w pobliżu węzła Gogolin w kierunku Wrocławia. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 39-letni kierowca ciężarówki zatrzymał się na pasie awaryjnym z powodu awarii koła. Gdy wyjmował zapasowe koło z luku znajdującego się z lewej strony naczepy, został potrącony. Zginął na miejscu. Kierujący samochodem, który śmiertelnie potrącił 39-latka, odjechał z miejsca zdarzenia.

Okoliczności wypadku wyjaśniają policjanci z Krapkowic i prokuratorzy ze Strzelec Opolskich. Apelują o pomoc do wszystkich osób, które mają jakiekolwiek informacje lub nagrania z widerorejestratorów pozwalające ustalić pojazd, który potrącił pokrzywdzonego oraz osobę nim kierującą. Prawdopodobnie auto, którym potrącony został 39-latek, zostało uszkodzone.

Można dzwonić do Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach tel. 47 862 65 03 lub do Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Opolskich tel. 77 442 75 00.

Wiadomość można przesłać też e-mailem na adres biuro.podawcze.prsto@prokuratura.gov.pl

