Tragedia w Śląskiem. Betoniarka przygniotła rowerzystkę po zderzeniu z busem

RMF24

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło we wtorek na drodze wojewódzkiej 948 w Międzybrodziu Żywieckim w Śląskiem. Betoniarka zderzyła się z busem a następnie przewróciła się przygniatając rowerzystkę. Zginęły dwie osoby - kobieta i mężczyzna. Na miejscu wypadku lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Tragedia rozegrała się po południu na drodze wojewódzkiej nr 948 w miejscowości Międzybrodzie Żywieckie, leżącym na terenie województwa śląskiego. W wypadku poza ciężarówką i rowerzystką, brał też udział bus.

Przed godz. 15 na drodze łączącej Oświęcim z Żywcem doszło do zderzenia ciężarówki, bus i rowerzystki.

Oficer prasowy żywieckiej straży pożarnej - kpt. Tomasz Kołodziej - którego cytuje portal tvn24.pl, przekazał, że „załadowany betonem pojazd ciężarowy w wyniku zdarzenia przewrócił się”. Doszło też do wycieku oleju.

W wypadku zginęły dwie osoby: 31-letnia rowerzystka oraz kierowca ciężarówki.

Portal podaje, że mężczyzna zaklinował się w samochodzie. Wiadomo też, że straż pożarna - przy użyciu narzędzi hydraulicznych - wydostała go na zewnątrz, jednak mimo podjętej resuscytacji, mężczyzna zmarł.

Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Badaniom poddano kierującego busem - on jednak nie wymagał przewiezienia do szpitala. Droga wojewódzka, na której miał miejsce wypadek, jest obecnie zablokowana.

Policja ustala przyczyny wypadku.