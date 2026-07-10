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Autokar nagle stanął w płomieniach. W środku ponad 20 osób

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 10 lipca (09:48)

22 osoby były w autokarze, który w piątek rano zapalił się na zjeździe z autostrady A1 na węźle Częstochowa Północ (Śląskie). Pasażerowie samodzielnie opuścili pojazd, który spłonął doszczętnie.

Autokar nagle stanął w płomieniach. W środku ponad 20 osób
Autokar spłonął doszczętnie, fot. Śląska Policja /materiały udostępnione
  • W piątek rano na zjeździe z autostrady A1 na węźle Częstochowa Północ zapalił się autokar.
  • Autokar spalił się całkowicie, podróżowały nim 22 osoby.
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Informacja o pożarze wpłynęła do służb w piątek o godz. 7.43. Autobus zatrzymał się na łączniku pomiędzy al. Wojska Polskiego, stanowiącą dojazd z Częstochowy do węzła autostradowego a autostradą A1 - poinformował oficer dyżurny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

Autokarem podróżowały 22 osoby, wszystkie samodzielnie opuściły pojazd wraz z bagażami przed dojazdem na miejsce straży pożarnej. 

Autokar spalił się całkowicie, w działaniach brało udział osiem zastępów straży pożarnej.

Zjazd z autostrady A1 od strony Gdańska oraz wyjazd na A1 w kierunku Katowic na węźle Częstochowa Północ zostały zablokowane. Przejazd głównym ciągiem A1 odbywa się bez zakłóceń.

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Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Częstochowa

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