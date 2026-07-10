Autokar nagle stanął w płomieniach. W środku ponad 20 osób

RMF24

22 osoby były w autokarze, który w piątek rano zapalił się na zjeździe z autostrady A1 na węźle Częstochowa Północ (Śląskie). Pasażerowie samodzielnie opuścili pojazd, który spłonął doszczętnie.

Informacja o pożarze wpłynęła do służb w piątek o godz. 7.43. Autobus zatrzymał się na łączniku pomiędzy al. Wojska Polskiego, stanowiącą dojazd z Częstochowy do węzła autostradowego a autostradą A1 - poinformował oficer dyżurny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

Autokarem podróżowały 22 osoby, wszystkie samodzielnie opuściły pojazd wraz z bagażami przed dojazdem na miejsce straży pożarnej.

Autokar spalił się całkowicie, w działaniach brało udział osiem zastępów straży pożarnej.

Zjazd z autostrady A1 od strony Gdańska oraz wyjazd na A1 w kierunku Katowic na węźle Częstochowa Północ zostały zablokowane. Przejazd głównym ciągiem A1 odbywa się bez zakłóceń.