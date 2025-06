17-letniej Anny poszukują policjanci z Gliwic na Śląsku. Nastolatka zaginęła w sobotę. Ostatni raz widziano ją ok. godz. 17.00. Wyszła z miejsca zamieszkania i udała się do parku Chopina. W poniedziałek służby zdecydowały się opublikować jej wizerunek i rysopis oraz zaapelować do wszystkich, którzy mają jakiekolwiek informacje w tej sprawie.

Gliwice: Zaginęła 17-letnia Anna / Policja Gliwice / Policja W poniedziałek policja poinformowała, że od soboty, 7 czerwca, poszukiwana jest zaginiona 17-letnia Ania. Sprawę prowadzi Referat ds. Przestępczości Nieletnich Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach. 17-latka wyszła w sobotę ok. godz. 17 z miejsca, gdzie mieszka, udając się do parku Chopina. Wtedy ślad po niej zaginął. Nastolatka ma ok. 155 cm wzrostu, zielone oczy, ciemne włosy do ramion i raczej pełną sylwetkę. Gdy była widziana ostatni raz, była ubrana w beżową bluzę z kapturem, niebiesko-różowe legginsy i różowe sportowe buty. Miała też czarną torebkę z gwiazdkami. / Policja Gliwice / Policja "Wszelkie informacje mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu zaginionej, proszę kierować do Referatu ds. Przestępczości Nieletnich KMP w Gliwicach przy ul. Powstańców Warszawy 12: tel. 47 8592 371, 47 8592 378 i 47 8592 391. Można też dzwonić do dyżurnego jednostki KMP Gliwice: tel. 47 8592255 lub napisać na adres e-mail: nieletni@gliwice.ka.policja.gov.pl. Oczywiście można się też udać do najbliższej jednostki policji" - podały w poniedziałek służby.