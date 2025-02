17-letni Patryk we wtorek, 11 lutego, o godzinie 7 wyszedł z domu na praktyki, na których był do godz. 15.00. Potem miał wrócić do domu, lecz nie dotarł. Nie nawiązał też kontaktu z rodziną. Policja z Wodzisławia Śląskiego, gdzie mieszka nastolatek, opublikowała jego wizerunek oraz rysopis. Funkcjonariusze zaapelowali o kontakt do wszystkich, którzy mogą mieć o nim jakiekolwiek informacje.

W Wodzisławiu Śląskim zaginął 17-latek / Shutterstock/Policja Wodzisław Śląski / Policja Na Śląsku zaginął 17-letni Patryk. We wtorek wyszedł z domu na praktyki. Dotarł na miejsce, ale potem zaginął. Funkcjonariusze wodzisławskiej policji poinformowali, że do tej pory nie skontaktował się z rodziną. Policja opublikowała zdjęcie nastolatka i podała, że ma on ok. 182 cm wzrostu. Wygląda na starszego - na ok. 20 lat. W dniu zaginięcia, 11 lutego, był ubrany w czarną bluzę z kapturem, niebieską kurtkę jeansową z białym kożuchem i czarne spodnie. Może mieć założoną czarną kominiarkę. / Policja Wodzisław Śląski / Policja Wszystkie osoby, które mają informacje o aktualnym miescu pobytu zaginionego Patryka Pakulca, są proszone o kontakt z wodzisławską policją pod numerami telefonu: 47 85 55 255, 47 85 55 266, 47 85 55 285, 47 85 55 286. Informacje można zgłaszać osobiście w Komendzie Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Kokoszyckiej 180B lub mailowo: kryminalny@wodzislaw.ka.policja.gov.pl - zaapelowały służby.