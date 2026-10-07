Zdradziły ich odgłosy. Cudzoziemcy ukryci w naczepie ciężarówki chcieli przekroczyć polską granicę

RMF24

Czterech mężczyzn podających się za obywateli Afganistanu zostało zatrzymanych w miejscowości Wyżne na Podkarpaciu. Ukryci w naczepie ciężarówki nielegalnie przekroczyli granicę ze Słowacji do Polski. O sprawie poinformowała straż graniczna.

Dziwne dźwięki w naczepie

Do zdarzenia doszło 3 października. Kierowca ciężarówki jadącej z Serbii do Finlandii usłyszał niepokojące odgłosy dochodzące z naczepy swojego pojazdu podczas postoju w Wyżnem na Podkarpaciu. Na miejsce natychmiast wezwano policję oraz straż graniczną.

Policjanci zastali czterech cudzoziemców i przekazali ich strażnikom granicznym. Mężczyźni przyznali, że dostali się do naczepy podczas postoju na parkingu przed granicą serbsko-chorwacką - poinformował rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, kpt. Piotr Zakielarz.

Cudzoziemcy, którzy nielegalnie przekroczyli granicę ze Słowacji do Polski, mieli nadzieję dotrzeć do krajów Europy Zachodniej. Według służb, byli w dobrej kondycji fizycznej i nie wymagali pomocy lekarskiej.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty nielegalnego przekroczenia granicy we współdziałaniu z innymi osobami. Dobrowolnie poddali się karze w wymiarze sześciu miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata – przekazał rzecznik straży granicznej.

Decyzją sądu wszyscy czterej trafili do strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców.

Fot. Straż graniczna

Rosnąca liczba zatrzymań

Jak wynika z danych straży granicznej, od początku 2026 roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału SG zatrzymali już 33 osoby, które nielegalnie przekroczyły granicę polsko-słowacką.