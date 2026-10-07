Zdradziły ich odgłosy. Cudzoziemcy ukryci w naczepie ciężarówki chcieli przekroczyć polską granicę

Dziwne dźwięki w naczepie
Do zdarzenia doszło 3 października. Kierowca ciężarówki jadącej z Serbii do Finlandii usłyszał niepokojące odgłosy dochodzące z naczepy swojego pojazdu podczas postoju w Wyżnem na Podkarpaciu. Na miejsce natychmiast wezwano policję oraz straż graniczną.
Policjanci zastali czterech cudzoziemców i przekazali ich strażnikom granicznym. Mężczyźni przyznali, że dostali się do naczepy podczas postoju na parkingu przed granicą serbsko-chorwacką - poinformował rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, kpt. Piotr Zakielarz.
Cudzoziemcy, którzy nielegalnie przekroczyli granicę ze Słowacji do Polski, mieli nadzieję dotrzeć do krajów Europy Zachodniej. Według służb, byli w dobrej kondycji fizycznej i nie wymagali pomocy lekarskiej.
Zatrzymani usłyszeli zarzuty nielegalnego przekroczenia granicy we współdziałaniu z innymi osobami. Dobrowolnie poddali się karze w wymiarze sześciu miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata – przekazał rzecznik straży granicznej.
Decyzją sądu wszyscy czterej trafili do strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców.
Rosnąca liczba zatrzymań
Jak wynika z danych straży granicznej, od początku 2026 roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału SG zatrzymali już 33 osoby, które nielegalnie przekroczyły granicę polsko-słowacką.