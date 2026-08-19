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Wypadek autokaru na Węgrzech. Polska chce przejąć śledztwo

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 19 sierpnia (14:32)

Prokuratura Okręgowa w Krośnie chce przenieść śledztwo w sprawie wypadku autokaru na Węgrzech do Polski. Prokuratura węgierska postawiła kierowcy zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku.

Wypadek autokaru na Węgrzech. Polska chce przejąć śledztwo
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech (fot. ZOLTAN MATHE) /PAP/EPA

Prok. Marta Kolendowska-Matejczuk z Prokuratury Rejonowej w Krośnie podczas środowej konferencji prasowej poinformowała, że polski prokurator nadzorujący śledztwo otrzymał w środę od prokuratury w Miszkolcu informacje potwierdzające fakt zatrzymania i przedstawienia zarzutu kierowcy autokaru, polegającego na nieumyślnym spowodowaniu wypadku drogowego skutkującego śmiercią wielu osób. 

Węgierski sąd aresztował mężczyznę na 30 dni, tj. do 18 września.

Z uwagi na przedmiot postępowania, w szczególności mając na względzie okoliczności, że podejrzanym, a także pokrzywdzonymi w sprawie są wyłącznie obywatele Polski, w tutejszej jednostce podjęto decyzję o skierowanie do polskiego ministra sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego wniosku o przejęcie ścigania od strony węgierskiej, co jest uzasadnione interesem polskiego wymiaru sprawiedliwości - powiedziała.

Zaznaczyła też, że w polskim śledztwie w tej sprawie, we wtorek rozpoczęły się przesłuchania poszkodowanych.

Wypadek na Węgrzech

Do wypadku doszło w niedzielę około godz. 1 na węgierskiej autostradzie M3, w rejonie miejscowości Mezokeresztes we wschodniej części kraju. Autokarem podróżowało 59 obywateli Polski wracających z pielgrzymki do Medziugorje (Bośnia i Hercegowina).

W wyniku wypadku śmierć poniosło 12 osób; wszystkie ofiary to dorośli mieszkańcy województwa podkarpackiego.

 

 


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: wypadek na Węgrzech
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